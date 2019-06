Stiri pe aceeasi tema

Romania U21 si-a aflat numele adversarei pe care o va avea in semifinalele EURO 2019 daca va ajunge in "careul de asi" de pe locul doi al Grupei C, potrivit mediafax.In cazul in care Romania va fi invinsa de Franta in ultimul meci al Grupei C, ce va avea loc luni, de la ora 22:00, tricolorii…

Un muncitor a fost surprins sambata, pana la nivelul toracelui, sub un mal de pamant, in Ciugud, langa Alba Iulia, victima fiind extrasa de catre salvatori dupa un sfert de ora de interventie si transportata cu un elicopter SMURD la Targu Mures, potrivit agerpres.ro.

Dupa ce a fost dorit de Barcelona si PSG, Matthijs de Ligt (19 ani) este aproape de a semna cu Juventus, din Serie A. Sezonul impresionant de la Ajax l-a adus pe tanarul capitan olandez in vizorul marilor forte din Europa, potrivit mediafax.

Cantareata de rap Cardi B este vizata de o noua acuzatie de agresiune dupa o iesire intr-un club de striptease din New York, potrivit news.ro.

Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a anunțat ca lucrarile de modernizare vor fi reluate pe Autostrada Soarelui din 15 septembrie pentru a nu se crea aglomerație in plin sezon estival, susținand ca acolo unde placile de beton creaza probleme se intervine imediat, potrivit mediafax.

Dacian Ciolos a declarat la Digi 24 ca alianta USR-PLUS isi doreste intrarea imediata la guvernare, dar nu ocum, ci numai sub garantia unei majoritati parlamentare, cat despre o noua motiune, liderul Renew Europe a declarat ca este deja tarziu pentru asa ceva.

Presedintele interimar al PSD isi consolideaza pozitia in fruntea partidului. Una cate una, filialele din tara si-au anuntat sustinerea Vioricai Dancila ca presedinte al partidului. Ultima veste buna a venit de la Dambovita, care si-a anuntat sprijinul pentru presedintele interimar.

Posibilitatea unei reveniri a lui Nicolae Stanciu (26 de ani) in fotbalul european se poate realiza mai repede decat se astepta cineva. Presa din Cehia a aflat ca mijlocasul roman este dorit de fosta sa echipa, Sparta Praga, informeaza MEDIAFAX.