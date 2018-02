Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- Liberalii o invita pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea "Ora ministrului" din Parlament, a declarat, luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi. "In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei ministru Carmen Dan la 'Ora ministrului'. Avem o problematica larga in relatia cu Ministerul…

- Liberalii o cheama pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea „Ora ministrului" din Parlament, intrucat ministerul pe care il conduce „este unul dintre cel mai prost manageriate ministere din guvernarea PSD”, a declarat, luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi.

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Dupa ce ministrul de Interne a iesit, joi seara tarziu, cu o declaratie de presa -in care a prezentat ceea ce a anuntat a fi o “cronologie” a celor intamplate in privinta variantei de succesor al actualului sef al IGPR, aparuta pe fondul propunerii pe care i-o inaintase premierului, in urma scandalului…

- Continua razboiul declarațiilor dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. La scurt timp dupa conferința de presa a Ministrului de Interne, premierul Mihai Tudose a venit cu o replica la acuzațiile acesteia. Premierul precizeaza ca decizia chestorului Ionița era deja luata la inceputul ședinței de...

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- Fosta secretara a lui Liviu Dragnea, acum ministru de Interne, a ajuns de rasul politistilor. Acestia nu se feresc sa o ironizeze pe paginile de socializare si sa ii ceara „decat demisia" lui Carmen Dan, asta dupa ce ace...

- Iesirea publica a ministrului de Interne in care a cerut demisia sefului de la Serviciul Omoruri, Radu Gavriș a iscat revolta in randul anchetatorilor. Unul dintre politistii care l-au prins pe agresor ii transmite un mesaj dur ministrului de Interne. „Stie oare ca nu avem un program de recunoastere…

- Fostul premier Victor Ponta face apel la președintele PSD, Liviu Dragnea, sa ii solicite ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-și dea demisia. Ponta este de parere ca ministrul Carmen Dan s-a compromis iremediabil prin greșeli de management și de gramatica.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza:…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica.

- Europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European, a scris luni, pe pagina sa de socializare, ca a inceput „pregatirea de artilerie" pentru schimbarea din funcție a ministrului social-democrat de Interne, Carmen Dan.

- Deputatul PNL de Alba Sorin Bumb a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa ia masuri pentru deblocarea situației de la ghișeele de inmatriculari auto. Acesta explica situatia si spune ca aglomeratia la aceste ghisee a devenit un fenomen national, in contextul eliminarii taxelor de inmatriculare…

- Protestele din strada și problemele pe care protestatarii le au cu jandarmii au generat scandal și în Parlament. Deputatul USR, Tudor Benga, a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este intr-un „maraton al ridicolului”, in ultimele saptamani, susține, intr-o postare pe Facebook, deputatul liberal, Ovidiu Raețchi, membru in Comisia de aparare a Camerei. El precizeaza ca nu este normal ca Dan sa se ralieze de partea primarului general al Capitalei…

- Premierul Mihai Tudose reactioneaza ironic la scandalul starnit de anuntul ministrului de Interne, Carmen Dan, care a gasit un microfon ascuns intr-o priza in propria locuinta.Intrebat daca a mai vorbit cu ministrul Carmen Dan despre aceasta situatie, Mihai Tudose a raspuns: "Nu pot sa spun…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca a gasit un microfon in locuința unde sta alaturi de fiul sau. Cei de la SRI, prin intermediul purtatorului de cuvant, Odiviu Marincea, au replicat rapid și au spus ca acel microfon nu aparține SRI. Citește și: Eduard Hellvig a vorbit cu Carmen…

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…

- O echipa operativa din cadrul Poliției Romane s-a deplasat, miercuri dupa-amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Clipe de spaima, miercuri seara, chiar in locuința Ministrului de Interne, Carmen Dan. Ministrul a chemat forțele de ordine dupa ce a gasit microfoane intr-una din prizele casei sale. De asemenea, Carmen Dan a anunțat ca va fi deschis un dosar penal in acest...

- Poliția a deschis o ancheta fara precedent, miercuri seara, dupa ce ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuiește. Vom reveni cu detalii. Stirea Ancheta fara precedent. Dispozitiv de inregistrare, in casa ministrului de interne a…

- Deputatul liberal Pavel Popescu ii cere ministrului de Interne, Carmen Dan, sa nu mai implice Jandarmeria in "interese de grup sau personale", sa-i redea acesteia "libertatea" de a actiona conform propriilor protocoale stabilite de profesionistii institutiei si ii solicita demisia de onoare "daca nu…

- Deputatul liberal Pavel Popescu ii cere ministrului de Interne, Carmen Dan, sa nu mai implice Jandarmeria in ''interese de grup sau personale'', sa-i redea acesteia ''libertatea'' de a actiona conform propriilor protocoale stabilite de profesionistii institutiei si ii solicita demisia de onoare ''daca…