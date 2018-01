Stiri pe aceeasi tema

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, este unul dintre cei mai activi și serioși tineri parlamentari liberali. Cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului…

- Mai multi deputati PSD, printre care si presedintii Comisiei de Aparare a Camerei si Comisiei pentru controlul activitatii SIE, au inregistrat la Camera Deputatilor o propunere legislativa care reglementeaza modul de acordare a pensiilor militare de stat pentru soldatii si gradatii profesionisti.

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cazul crimei de la metrou.

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica și siguranța naționala, în care îl someaza public pe premierul Tudose sa

- „Ii cer demisia public domnului ministru Stroe pentru modul absolut inadmisibil in care domnia sa, in calitate de ministru al Transporturilor, se raporteaza la aceste dezbateri. Este inadmisibil sa nu fie prezent la aceste dezbateri. Stiind, cunoscand programul dezbaterilor a ales sa participe la alta…

- Liberalul Ovidu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputailor, s-a intalnit, in SUA, cu congresmenii si cu lideri ai unor think-tank-uri americane din domeniul securitatii, in conditiile in care Romania va investi circa 10 miliarde de euro in dotari moderne pentru Armata in urmatorii…

- Ciprian Ciucu, consilierul general PNL la Primaria Municipiului Bucuresti, a comentat pe profilul sau de Facebook cu privire la imbrancelile dintre jandarmi si manifestanti desfasurate in Piata Victoriei. Vicepresedintele PNL afirma ca incidentele poarta vina edilului Capitalei, Gabriela Firea.

- „Situatia oricum este deosebit de grava pentru ca nu-i vorba numai despre un membru al Guvernului este vorba despre Ministrul Afacerilor Interne si membru al CSAT, iar descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in…

- O aparare europeana intarita va presupune și o integrare a piețelor de aparare, subliniaza ministrul Mihai Fifor. El arata, într-o postare pe Facebook, ca integrarea piețelor de aparare "înseamna asigurarea unui acces echitabil și dezvoltarea echilibrata a bazei…

- Deputatul PSD Dorel Caprar a explicat in fata unui grup de ofiteri de rang inalt, intre care si fosti sefi de Stat Major General, ca nu a stiut ca la Oradea functioneaza Centrul de Excelenta HUMINT NATO. A aflat intamplator, zilele trecute, in timpul unei vizite de lucru la fata locului. Inaugurata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- „Vreau sa va informam ca este lipsa de eleganta ca aceasta dezbatere, ca sa nu mai vorbesc despre etica si colegialiate, mi se pare un mod atat de impropriu in care impuneti felul in care se desfasoara aceasta dezbazere, de sistemul avem majoritate, scrie pe fruntea noastra PSD, mergem asa, nu ne…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și-a intrerupt calatoria, saptamana trecuta, fix dupa ce senatorii nu asigurasera cvorumul in ședința Comisiei de Aparare din Senat, unde se discuta achiziționarea de rachete Patriot. Acesta a aterizat la București, s-a vazut cu ministrul de Externe și cu…

- „Discutam de acest proiect de lege (achizitia rachetelor Patriot – n.r) in cadrul parteneriatului strategic intre Romania si SUA. Este un efort colectiv care plaseaza Romania intr-un club select al apararii europene si mondiale prin aceasta achizitie a sistemului Patriot. Pentru Armata romana, acesta…

- Intrebat daca a discutat cu Tillerson achizitia rachetelor Patriot, Melescanu a raspuns ca nu. „Insa m-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand in cand. In niciun caz nu se refera la subiectul in sine si coalitia actuala de guvernare…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) le-a cerut senatorilor, duminica, cu o zi inainte de sedinta in care trebuie avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot, sa nu blocheze modernizarea Armatei Romane pentru a apara interesele lui Liviu Dragnea.…

- Senatorii PSD din Comisia de aparare sunt somați de liberali sa participe, luni, la ședința, in care va fi avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot, le transmite deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, social-democraților. Solicitarea vine in contextul in care deputații PSD au tras chiulul la reuniunea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca membrii PSD si ALDE ai Comisiei senatoriale de Aparare care au lipsit de la sedinta in care urma sa se discute legea de achizitie a rachetelor Patriot au trebuit sa participe la un alt eveniment. Proiectul de lege urmeaza sa fie adoptat luni in Senat, iar…

- Dragnea da asigurari ca proiectul achiziției rachetelor Patriot va trece luni de Senat. Liderul PSD a facut declarația la Baile Herculane, unde vineri are loc ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Dragnea a anunțat ca reprezentanții PSD din comisia de aparare a Senatului au fost absenți pentru…

- Liviu Dragnea a anunțat ca reprezentanții PSD din comisia de aparare a Senatului au fost absenți pentru ca au participat la o intalnire, la invitația unei instituții a statului. Liderul PSD a precizat ca luni proiectul va trece de plenul Senatului și va fi transmis Camerei Deputaților, for…

- Opoziția il acuza pe Dragnea ca blocheaza proiectul de lege care privește achiziția sistemului de rachete Patriot. Avertismentul a venit din partea parlamentarilor USR și PNL, care afirma ca daca aceasta lege de achiziție a rachetelor Patriot nu va fi adoptata, Romania nu va reuși sa cheltuie cei 2%…

- Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, existand si doua opinii separate, potrivit surselor citate. PNL a depus la CCR, pe 24 octombrie, sesizarea privind Hotararea Parlamentului care obliga fiecare cetatean sa se prezinte in fata Comisiei pentru controlul SRI, atunci cand este citat…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi sustine ca senatorii PSD au boicotat marti sedinta Comisiei de Aparare in care urma sa fie discutata procedura parlamentara pentru achiztia sistemului Patriot. Raetchi crede ca nu intamplator absenta senatorilor PSD vine in contextul in care Liviu Dragnea a fost pus sub…

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru Industrii si servicii din Camera Deputatilor, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca-l va actiona in judecata pe liderul PNL, Ludovic Orban, dupa ce acesta a declarat, intr-o interventie la Adevarul Live, ca deputatul PSD face jocurile companiei rusesti…

- La eveniment, care va avea loc la Romexpo, Pavilionul C3, incepand cu ora 14.00, sunt asteptati sa ia parte presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar si premierul Mihai Tudose. Pana la momentul transmiterii acestei stiri, exista o singura candidatura inregistrata, cea a lui Gabriel Petrea, actualul…

- „Sincer, nu. Nu pentru ca nu avem inca la nivelul Parlamentului un control civil suficient de matur. Il ai in SUA, dar acolo ai in primul rand parlamentari foarte bine pregatiti pe domeniile lor si in al doilea rand ai deja sedimentata o relatie, un mod de lucru, in care institutiile se respecta…

- Potrivit informatiei de pe pagina oficiala de facebook a deputatului social-democrat Danut Pale, medic veterinar de profesie, zilele acestea a avut loc sedinta comune a Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor si a Comisiei pentru…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, a transmis o scrisoare deschisa președintelui PSD, Liviu Dragnea, in care i-a solicitat acestuia sa renunțe la proiectul de lege prin care Jandarmeria devine organ de cercetare judiciara:“Domnului președinte al PSD, Liviu…

- Proiectul primise anterior raport favorabil si din partea Comisiei de buget si a Comisiei de administratie a Senatului. Proiectul de lege prevede ca in scopul dezvoltarii activitatilor economice, crearii de locuri de munca si cresterii veniturilor bugetare, se instituie un regim fiscal derogatoriu…

- Conform sursei citate, in cursul zilei de miercuri, a fost primita la Consiliul Superior al Magistraturii adresa Camerei Deputatilor prin care s-a solicitat avizarea a trei propuneri legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- „Statutul funcționarului public trebuie desființat și inlocuit cu personal contractual, astfel incat acesta sa demonstreze șefului ca merita sa vina și a doua zi la lucru”, a declarat Eugen Teodorovici, președinte al Comisiei de Buget-Finanțe din Senatul Romaniei. “Cand am avut ocazia sa fiu consilierul…

- Gazele din Marea Neagra ajung subiect de discuție in CSAT: Iulian Iancu, șeful Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, va trimite o scrisoare instituției pentru un punct de vedere cu privire la tranzacționarea ”aurului albastru” pe bursa. In acest moment, la Comisie se analizeaza Ordonanța…

- O delegatie a Comisiei de securitate nationala, aparare si ordine publica din Parlamentul Republicii Moldova, condusa de Roman Botan, s-a aflat in zilele de 30 si 31 octombrie la Bucuresti, pentru o vizita vizand cooperarea bilaterala cu omologii romani. Delegatia parlamentara din Republica…

- Deputata PNL Adriana Saftoiu a subliniat, pe pagina sa de Facebook, ca drepturile omului, în România, sunt considerate insignifiante, fiind ignorate de liderii politici. Fosta jurnalista a mai adaugat ca "este plina de amaraciune pentru ce înțelege inclusiv Parlamentul…

- Legea pensiilor | Modificare legislativa privind pensia de invaliditate si cea de urmas Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat luni o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente,…

- Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat, luni, o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, cumulul nefiind permis insa si celor care s-au pensionat anticipat. Amendamentul…

- Liviu Dragnea a raspuns acuzațiilor ce i-au fost aduse pe Facebook de Victor Ponta. Președintele PSD a declarat ca Ponta ar trebui sa se prezinte la comisia SRI și sa le explice parlamentarilor cum putea șeful SRI sa influențeze dosar. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca nu a intalnit-o niciodata…

- Presedintele comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raetchi, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj de ziua Armatei Romane. Liberalul sustine ca ii admira pe soldatii romani pentru loialitate si generozitate. Politicianul spune ca soldatii sunt demni de admiratie si pentru ca au reusit…

- Proiectul de lege al senatorului PSD Viorel Salan care propune acordarea unor drepturi suplimentare pentru jandarmi, printre care posibilitatea de a deveni organe de cercetare judiciara, de a perchezitiona persoane sau vehicule sau de a conduce suspecti la unitatile jandarmeriei, a primit raport de…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost propus de actualul sef al Guvernului, Mihai Tudose, pentru sefia arbitrului telecom (ANCOM), potrivit unui document postat luni pe pagina sa de Facebook de presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor, Catalin Drula.

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a lansat o carte despre modul cum e condusa Rusia de Vladimir Putin si influenta pe care o are Aleksandr Dughin la Kremlin. La Adevarul Live, de la ora 12.00, Ovidiu Raetchi va vorbi despre influenta Rusiei in Romania,…