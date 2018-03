Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi propune Presedintiei, Guvernului si partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care are drept scop dublarea piatei de carte din Romania, in conditiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu.

- ORA DE VARA 2018 - Pe 25 martie 2018 se schimba ceasul. Cand se schimba ora? Ei bine, Romania trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie 2018. Asftel, ora 03:00 va deveni ora 04:00. CFR Calatori, la ora de vara. Cum vor circula trenurile Incepand cu data de 25 martie 2017, in activitatea…

- Deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea a decis ca are nevoie de consiliere profesionista la cabinetul parlamentar, așa ca a cautat un om potrivit. L-a gasit, dar nu in partea dreapta a eșichierului politic, ci pe stanga.

- America trebuie sa-si creeze propria forta militara spatiala, a declarat presedintele american Donald Trump, la o întâlnire cu comandantii Marinei militare americane, potrivit AP.

- Deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, a declarat ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esentiale pentru accelerarea investitiilor publice, respectiv Legea achizitiilor publice si Legea parteneriatului public-privat. Cele…

- Deputatul PSD, Carmen Holban a anunțat ca la nivelul Comisiei pentru Sanatate și Familie a fost dat un aviz pozitiv pentru Post-ul Agenda Parlamentara: Carmen Holban (PSD) – Masa calda pentru elevii Școlii Rancaciov apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- EVENIMENTE… In timp ce Departamentul de Identitate Nationala, care are atributii in organizarea Centenarului Marii Uniri, doarme, la Vaslui se lucreaza de zor la actiunile de sarbatorire a evenimentului anului. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui a inceput…

- Shift continua seria de lansari a pieselor ce urmeaza sa intregeasca albumul “Minciuna”. Dupa ce in urma cu o saptamana a prezentat primul single ce poarta numele albumului, artistul revine cu “Mama”, featuring Killa Fonic. Muzica si textul au fost scrise de Shift si Andrei Iorga, iar de productia piesei…

- Deputatul PSD de Suceava Alexandru Radulescu a declarat ca motiunea simpla pe educatie depusa de parlamentarii PNL, care a fost respinsa, poate fi considerata un simplu exercitiu democratic, care a fost insa executat intr-o nota de deplina ipocrizie si dezinformare. „Argumentele motiunii sunt ...

- Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a depus, ieri, o declaratie politica la Camera Deputatilor cu privire la semnificatia Zilei Mondiale a Rinichiului, pe 8 martie 2018. Maricela Cobuz a tinut sa precizeze faptul ca Ziua Mondiala a Rinichiului este sarbatorita in fiecare an, in a doua joi a…

- – Premiera mondiala a conceptului Renault EZ-GO, un vehicul-robot electric conceput special pentru transportul public sau privat in oraș. – Renault iși largește gama de motorizari și prezinta un nou motor pe benzina, 1.3 ...

- Uber Health este un serviciu anuntat de compania americana de ride-sharing care este menit sa ajute doctorii si pacientii. El va fi lansat, pentru inceput, in California iar personalul medical din spitale poate comanda pacientilor un Uber, daca este cazul, pentru a ajunge intr-un mod mai facil la consultul…

- Scriitoarea suceveana Angela Furtuna va lansa doua volume la Salonul Internațional de Carte de la Paris, programat intre 16 și 19 martie. Este vorba despre volumele „La Ville Blanche” și „Pursinge astral”. Ambele carți au aparut anul trecut la Editura Vinea, din București. La ediția 2017 a Salonului…

- Cu zece zile inainte de un congres al partidului prin care liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, spera sa relanseze Frontul National, ea a devenit din nou tinta criticilor din partea tatalui sau, fondatorul partidului, informeaza miercuri dpa.Jean-Marie Le Pen (89 de ani) si-a publicat…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor s-a aflat, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul…

- Compania TAROM lanseaza noi rute interne intre Iasi – Timisoara si Cluj-Timisoara, incepand cu 25 martie, la preturi pornind de la 40 de euro, informeaza miercuri operatorul aerian national. ‘Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei,…

- Deputatul roman Constantin Codreanu solicita repetat ca numarul posturilor din cadrul Autoritații Naționale pentru Cetațenie sa se dubleze. Președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii a prezentat la tribuna Camerei Deputaților o declarație politica prin care a cerut…

- Stelian Tanase isi va lansa la Constanta, la libraria "Dorian Grayldquo;, cea mai recenta carte, "Nocturna cu vampir ldquo;. Intalnirea cu renumitul scriitor, publicist, istoric si realizator de televiziune este programata pe 8 martie, de la ora 17.00. Initial, evenimentul editorial urma sa aiba loc…

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, demareaza o campanie de strangere de carte pentru dotarea unitatilor de invatamant din localitatile din dreapta Tisei. In comunitatile romanesti din zona locuiesc peste 40.000 de romani. Actiunea se va desfasura sub sloganul „Doneaza o carte pentru neamul…

- In aceasta dimineata, Banca Nationala a Romaniei a pus in circulatie o moneda de argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian, informeaza banca, potrivit unui comunicat al bancii. Moneda va avea o valoare nominala de 10 lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 37 milimetri si o…

- George Washington a murit in 1799, insa se pare ca nu a luat cu el in mormint si tot parul pe care il avea pe cap. In acea perioada, oferirea unei suvite de par reprezenta un cadou normal. O astfel de suvita se gaseste in Mout Vernon, New York (SUA), de exemplu. Conform Science Alert, sotia sa Martha…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- EVENIMENT …. Primaria Barlad si Biblioteca „Stroe Belloescu” din Barlad organizeaza maine, 20 februarie, la sala de lectura a bibliotecii municipale, lansarea volumului “600.000”, cea de-a 9-a carte publicata de Grigore Cartianu. Subtitlul lucrarii este edificator: “Fenomenul =Rezist. Povestea celei…

- Redactorul-sef al cotidianului "Monitorul de Suceava", Tiberiu Avram, isi lanseaza miercuri, 21 februarie, de la ora 17:00, la Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", Sala de Arta "Elena Greculesi", noua sacarte, "Aventuri pe sase roti". Dupa cum sustine ...

- Iubim cartile de cand am invatat sa citim. Le-am iubit pentru toate povestile pe care ni le-au adus, dar si pentru ca au asteptat rabdatoare sa le deschidem si sa le folosim la teme. Mai apoi le-am iubit pentru ca ne-au ajutat sa intelegem mai bine lumea inconjuratoare, pentru ca ne-au facut serile…

- “Ne traim vietile insusindu-ne ideile altora si ne propunem scopuri ce nu sunt neaparat ale noastre, fiind invatati de mici ce e si ce e . Exista insa cei care nu se multumesc cu a merge pe cai batatorite, cei care aduc o gura de aer proaspat intr-o lume din ce in ce mai uniforma si conventionala. Piesa…

- Epson lanseaza seria de videoproiectoare LightScene EV-100 extinzându-și astfel gama de echipamente destinate semnalisticii și iluminarii. Videoproiectorul are rezoluție WXGA și o luminozitate de 2.000 de lumeni putând fi utilizat ca proiector sau ca reflector. …

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) va acorda in 2018 fonduri financiare nerambursabile in cuantum total de 935.000 lei, pentru sustinerea unor proiecte in cadrul Programului de Interes National (PIN) in domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- Fundasul Robert Mattias va evolua in retur la Industria Galda de Jos, antrenorul Paul Ciuca dandu-si acceptul pentru inregimentarea acestuia dupa ce l-a vazut la lucru in amicalul cu Navobi Cricau. Divizionara terta s-a adresat FRF pentru solicitarea „cartii verzi”, necesara in cazul aparatorului in…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al celor de la FCSB, a avut o reactie agresiva la adresa rivalei Dinamo: "Sper sa nu intre in play-off", a tunat "Eroul de la Sevilla". Tirada lui Duckadam a fost declansata de o declaratie recenta a lui Steliano Filip, care a marturisit ca si-ar dori ca CFR…

- Creator al serialului „Empire” si coscenarist al seriei „Jocurile foamei” (Hunger Games), Danny Strong si-a luat angajamentul de a scrie o carte pentru un viitor musical despre viata si cariera renumitului Frank Sinatra.

- Astazi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumarati in paginile ziarelor locale si centrale, dar si pe sticla televizorului, primul director al ziarului Desteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume…

- Singurii oameni din incinta vor fi cumparatorii. Masura vine cu ceva intarziere, dar vine... E un moment esential pentru ca acest concept poate defini retailul in viitor. Poate redefini industria, poate schimba din temelii vietile a milioane de oameni.

- Campania demarata la nivel national de catre specialistii antidrog, „#POTALTFEL!”, are drept scop cresterea nivelului de informare, sensibilizare si constientizare a populatiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populatia scolara (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului…

- Alarmat de esecul inregistrat de cluburile germane in competitiile europene, patronul Bundesligii, Christian Seifert, le-a cerut marti cluburilor sa accepte legile competitiei economice, altfel se prabusesc la nivel international. ''Incepand de acum, ambitia Bundesligii trebuie…

- Cum a fost anul 2017 pentru Mircea Cartarescu, cand scriitorul a fost consacrat pe piața spaniola (romanul sau "Solenoid" a fost tradus in spaniola și catalana), cum pot fi comparate romanele "Orbitor" și "Solenoid", cum reușește sa scrie fara sa

- Luni, 15 ianuarie, cu incepere de la ora 16.00, Biblioteca Județeana Argeș va invita sa parcurgeți, in compania criticului literar Alex Ștefanescu, paginile recentului sau volum, de rezonanța și anvergura, EMINESCU, POEM CU POEM. EMINESCU, POEM CU POEM este ...

- Nu au fost puțini cei care au indraznit sa se inscrie in programul Start Up Nation, dedicat antreprenorilor aflați la inceput de drum, tinerilor care doresc sa inceapa o afacere, și au reușit contractarea, deși previziunile erau mult mai sumbre. Anul 2017 a fost cel in care Guvernul a demarat ambițiosul…

- Telekom Romania si Primaria Municipiului Alba Iulia, unul dintre cele mai „smart“ orase din Romania, au semnat un protocol pentru implementarea unui amplu proiect de modernizare a invatamantului local.

- In topul titlurilor furate din Librariile Humanitas in 2017 se afla si "1939 - Numaratoarea inversa. Europa inainte de al Doilea Razboi Mondial", de Richard Overy, aparuta la editura Litera. "Anatomia si fiziologia omului" s-a clasat pe locul sase in preferintele celor care au ales sa nu plateasca…

- Cartofii prajiti (sau alte alimente prajite bogate in acrilamida) consumati de doua ori pe saptamana pot duce la un risc dramatic mai mare de deces timpuriu. Un studiu realizat de Revista Americana de Nutritie Clinica a observat 4.400 de barbati si femei cu varste cuprinse intre 45 si 79 de ani o perioada…

- Combinand tradițiile și ingredientele din surse locale, PENNY Market lanseaza berea marca proprie Haiduc, recent comercializata in intreaga rețea naționala de magazine. Berea Haiduc este un produs unic in portofoliul companiei, realizat dupa o rețeta originala și din 100% ingrediente romanești. „Cu…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Celebra trupa rock Trooper lanseaza pe piața o bere artizanala care va purta numele albumului „Tari ca munții”. „Este o Post-ul Trooper lanseaza berea artizanala „Tari ca munții”! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti. Donatiile vor fi…