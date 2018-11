Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea testelor grila la Evaluarea Naționala și la Bacalureat a starnit controverse, iar un critic literar și fost profesor de Limba și Literatura Romana a explicat de ce acestea sunt inutile.

- Un deputat PNL, Ovidiu Raetchi, propune introducerea unei noi materii in liceu. Este vorba despre “Gandire critica in contextul fake news și al ideologiilor extremiste”, care ar urma sa fie disciplina obligatorie de studiu pentru elevii clasei a XI-a. Ce temele care vor fi abordate in cadrul disciplinei…

- Numarul posturilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2018-2019 va fi suplimentat in 11 judete si in municipiul Bucuresti cu 1.336, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "In urma analizei realizate impreuna cu doamna Rovana Plumb, ministrul interimar…

- Numirea Rovanei Plumb, de catre premierul Viorica Dancila, ca ministru interimar al Educației, din postura de ministru al Fondurilor Europene, ne-a readus aminte de fostul ministru al Invațamantului din perioada anilor ‘70, Suzana Gadea....

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost propusa sa preia interimar conducerea Ministerului Educatiei Nationale, au declarat, sambata, pentru AGERPRES, surse politice.Conform surselor citate, documentele privind demisia lui Valentin Popa din functia de ministru al Educatiei si propunerea…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi i-a cerut, joi, premierului Viorica Dancila sa confirme daca in timpul intalnirii cu Ska Keller, co-președinta grupului verzilor din PE, a afirmat ca ”banuiește ca protestatarii au fost trimiși din afara și ca erau drogați” și de unde a primit aceste informații.”Ieri…

- Social-democrații, declarații de susținere pentru Dragnea, inainte de CExN: ”A condus magistral campaniile din anul 2016, cu siguranța va face la fel in 2019”, a transmis liderul PSD Constanta, Felix Stroe in cadrul Școlii de vara a femeilor din PSD. Și șefa femeilor social-democrate, Rovana Plumb a…