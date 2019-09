RAEDPP reabiliteaza cladiri din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Piețele agroalimentare administrate de Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public și Privat” (RAEDPP) Constanța abunda in aceasta perioada de roșii, castraveți, vinete sau ardei de la producatorii locali, așa ca acum este momentul prielnic sa va faceți provizii pentru iarna. Oferta este variata și…

- Pietele agroalimentare administrate de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta abunda in aceasta perioada de rosii, castraveti, vinete sau ardei de la producatorii locali, asa ca cetatenii sunt invitati sa si faca provizii pentru iarna.Va invitam sa va aprovizionati…

- Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta a finalizat reabilitarea primei cladiri din cele aflate in reparatii.Este vorba despre un imobil situat pe strada Ilarie Voronca, care era pana de curand in stare avansata de degradare.Daca inainte de reabilitare, peretii si tavanul…

- In urma finalizarii procesului de selectie si luand in considerare raportul final de evaluare a candidatilor din lista scurta si propunerile de numire pentru posturile de directori executivi, conform normativelor legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca piata agroalimentara Pescarus din Faleza Nord fosta Piata Filipescu , administrata de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta va intra intr un proces de modernizare. Pentru inceput, zilele trecute a fost delimitat perimetrul…

- Cu privire la situatia persoanei care a fost evacuata prin executare silita miercuri, 31.07.2019, de pe strada Siretului, Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta a intreprins urmatorul demers:Rodica T., in varsta de 70 de ani, a fost relocata intr un apartament de doua…

- Regia Autonoma "Administrarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta va organiza in zilele urmatoare licitatie publica cu plic inchis, in vederea inchirierii spatiilor comerciale pe care le administreaza.RAEDPP detine spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate atat in piete, cat…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, la data de 16 iulie 219, s a aflat solutionarea cauzei civile privind pe reclamantii B. S. si B. I. in contradictoriu cu paratii Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul Local Constanta si Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat, avand ca obiect…