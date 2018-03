Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a scris, duminica, pe contul sau de Facebook, un text care conține un veritabil semnal de alarma și un avertisment dur. In sinteza, șeful Departamentului pntru Situații de Urgența ne indeamna sa oprim moartea care vine spre noi. Nu-i dați din nou libera trecere, apriți ”aparatele morții”:…

- Licitatia pentru acordul cadru prin care se vor achizitiona ambulante va mai avea de asteptat, cel putin anul acesta, chiar daca parcurile autor ale Serviciilor de Ambulanta Judetene sunt pline de masini bune de casat. La sfarsitul anului 2016, cand a fost lansata aceasta aceasta licitatie, IGSU a trebuit…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, care a criticat produsul pe Facebook, scrie publicația Playtech.ro. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie". "Cateva concluzii pe care eu le-am tras dupa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi, ca in zona Baraolt din judetul Covasna exista in continuare riscul de rupere a digului si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unui numar mic de localnici, deoarece foarte multi refuza sa plece. "In zona…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru salvarea a șapte persoane, printre care și un copil, care sunt incunjurate de ape la os tana intre Mandra și Șercaia. Anunțul a fost facut de catre secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat.…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, anunța stiripesurse.ro. La locul accidentului, ce…

- Tanarul sucevean Alexandru Sahlean, student in anul II la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Al.I. Cuza" Bucuresti, a fost mesagerul urarilor de „La multi ani" transmise doamnelor si domnisoarelor de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ...

- Nivelul de pregatire in caz de cutremur a crescut, insa nu se poate afirma ca este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). El a spus ca pentru a face fata unui cutremur major este nevoie de o componenta…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, și comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, au purtat discuții joi, 1 martie a.c., la sediul M.A.I., referitoare la dezvoltarea Capacitații Europene de Raspuns la Urgențe. Printre temele abordate s-au numarat…

- Comisarul european Christos Stylianides, responsabil pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, va vizita joi Romania si va avea intalniri cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, si cu secretarul de stat Raed Arafat. "Dupa intalnire, comisarului pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor…

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Intr-o interventie la Digi24, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca, in ciuda problemelor, deocamdata nu exista cazuri medicale care sa nu fi fost rezolvate.

- Locuitorii și trecatorii din zona centrala a municipiului Vaslui au trait momente de panica, luni, dupa ce mai multe mașini de pompieri au ocupat o parte din Piața Civica. In cele din urma, situația a fost lamurita de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, care…

- Studentii Universitatii de Vest Timisoara vor putea fi voluntari in cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, iar angajatii vor fi mai bine pregatiti in acest domeniu. Asta dupa ce, sambata, UVT a semnat un protocol de colaborare cu DSU, in prezența lui Raed Arafat.

- Aeronava a plecat la ora 16,30 pentru acest zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni. Pacientul va fi asistat pe timpul zborului de o echipa SMURD si paramedici militari. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Misiunea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ieri, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal, potrivit Agerpres. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- MAI face angajari. Carmen Dan: Anul acesta vor mai veni in sistem inca 7.000 de oameni Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a declarat luni ca mai sunt doar cateva lucrari minime pentru a putea fi facuta mutarea dispeceratelor institutiilor in Centrul Integrat pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti. Arafat a spus ca aceste lucrari ar putea fi finalizate…

- Astazi a fost prezentata evaluarea activitatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a anuntat…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca numarul apelantilor la numarul de urgenta 112 a crescut de 15 ori in intervalul 2006-2017, de la aproape 64.000 in 2006, la aproximativ 987.000 anul trecut. In ultimii 11 ani a crescut de 15 ori numarul raspunsurilor…

- Sistemul rapid de informare a populației in caz de catastrofe majore a fost testat la inceputul acestei saptamani de Departamentul de Situații de Urgența și de Televiziunea Romana. Protocolul dintre DSU și TVR prevede ca in cazul unor situații de urgența, precum cutremure de mare magnitudine, fenomene…

- Interventie dificila a pompierilor militari la Scurtu Mare in Eveniment / Pompierii militari din cadrul Detasamentului Videle au intervenit in noaptea zilei de 3 februarie pentru stingerea unui incendiu la locuinta unui barbat din satul Albeni, comuna Scurtu Mare, potrivit purtatorului de cuvant…

- Elicopterul SMURD asteptat la Brasov pentru preluarea mamei si a copilului raniti intr-un incendiu la Șinca Veche nu poate interveni din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Prin urmare, cele doua victime vor fi tansportate la Bucuresti cu o ambulanta de transport victime multiple de la Inpsectoratul…

- Generalul de brigada Dan-Paul Iamandi a preluat luni comanda IGSU, in prezenta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii ministrului Afacerilor Interne, incepand cu data de 4 februarie colonelului ing.…

- Anul trecut, reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) au efectuat 23 de inspectii la serviciile de ambulanta private, fiind depistate trei firme care functionau fara autorizatie. La un alt serviciu, s-a descoperit o autospeciala cu numere de inmatriculare false, iar masinile purtau…

- Copilul de 9 ani, aflat in coma si externat de la Spitalul din Oradea de medicii care au decis ca nu il mai pot tine internat, va fi transferat la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala in cursul zilei de vineri. Informatia a fost confirmata de reprezentantii unitatii sanitare bucurestene dar si de doctorul…

- Investitiile realizate de Consiliul Judetean (CJ) Dolj in domeniul sanatatii nu raman fara ecou. Seful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dorit sa vada saptamana trecuta la fata locului mersul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgente…

- INTERVENTIE… Fiecare judet din Romania, inclusiv judetul Vaslui, va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur. Anuntul a fost facut de catre coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. „Cel putin pentru partea de cautare-salvare…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene:…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a ajuns in Arges. Acesta efectueaza o vizita la sectia de primiri urgente din cadrul Spitalului de Pediatrie din Pitesti. Acesta a mers la fata locului alaturi de presedintele Consiliului Judetean Arges, Dan Manu. Ultima actualizare:…

- Trec la propriu prin foc sa ne salveze viata. Intervin in zone greu accesibile si in conditii meteo inumane si de cele mai multe ori misiunea lor de salvare este un succes. Vorbim despre pompierii si medicii aflati in subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care astazi au facut bilantul…

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost prezenți doctor Raed…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a transmis, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca 24 Ianuarie trebuie sa fie prilej pentru toti romanii de a se gandi la lucrurile pe care le au de facut pentru tara. "Ziua Unirii…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca se doreste cresterea numarului elicopterelor echipate pentru salvare…

- Centura Clujului, episodul 2018. Suita de institutii la prima intalnire de lucru. LISTA de costuri Autoritatile clujene au avut, marti dimineata, o intalnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor publice și private care urmeaza sa avizeze documentațiile tehnice pentru Centura Metropolitana. Întâlnirea…

- "Refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda din Baicoi si mai ales modul de comportament al acesteia trebuie sanctionate intr-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de comportament nu poate fi acceptat si tolerat. Asa cum ne asteptam la respect din partea pacientilor si…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, susține ca medicul de la camera de garda a Spitalului Baicoi trebuie sanctionat într-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de

- Refuzul medicului de garda de la Spitalul din Baicoi de a interna o femeie de 87 de ani si comportamentul acestuia trebuie sanctionate, spune secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. "Refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda din Baicoi…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) considera drept ”corecta si oportuna” decizia medicului de la Unitatea de Primiri urgente a Spitalului Judetean din Ploiesti de a nu trimite acasa pacienta cardiaca a carei internare a fost refuzata, ulterior, la spitalul din orasul Baicoi, acolo unde…

- Aceasta s-a in zona refugiul Salvamont Argeș – intrarea in tunel. Au intervenit salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate . Salvamontistii au avut pregatite si targile de transport pe zapada in situatia in care recuperarea si evacuarea…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala marti, cand a avut loc prima sedinta de lucru, in prezenta secretarului de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre este…

