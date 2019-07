Raed Arafat: Regiunea Nord-Vest va avea elicopter de intervenţie din septembrie Regiunea Nord-Vest va avea, din septembrie, un elicopter de interventie, care va avea baza la Jibou, a anuntat vineri seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat. "In final pot sa spun, pentru ca de fiecare data cand vin la Cluj sunt intrebat cand va avea regiunea asta elicopterul functional, si am sa va raspund. S-a terminat constructia platformei de aterizare, daca totul este bine, in primele 10-15 zile ale lunii septembrie regiunea dumneavoastra va avea un elicopter operat de Cluj, poate in colaborare cu Oradea, o sa vedem ca numar de medici, dar va fi elicopterul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

