Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Klemen Hunor, a declarat, marți, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre posibilitatea revenirii la Codul Administrativ aprobat in Parlament.Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avut, marți, o intalnire cu premierul Viorica Dancila,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca telemedicina „este viitorul” și ca este avut in vedere ca noul sistem 112 sa permita, in viitor, video call-uri. „Sunt trei centre momentan pe telemedicina, București, Targu Mureș, Iași”, a mai spus șeful DSU.Șeful…

- Potrivit sursei citate, campania de informare si prevenire are loc in perioada 25 iunie-15 septembrie si se desfasoara saptamanal, in locuri cu afluenta mare de public din statiunile de pe litoral (hoteluri, parcuri, unitati de alimentatie publica, spatii si amplasamente dedicate evenimentelor cultural-artistice…

- Situatie dificila in judetul Alba din cauza inundatiilor Arhiva: Foto: ISU. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - În zonele afectate de inundatii se intervine pentru evacuarea apei. În sudul judetului Alba este cea mai dificila situatie: o viitura formata în urma scurgerilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Vaslui au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in Gara din Vaslui. Potrivit ISU Vaslui un tanar in varsta de 23 de ani s a sinucis in padurea Delea, iar mama sa s a aruncat in gol de pe pasarela CFR pietonala…

- Vești proaste in cazul starii de sanatate a lui Mihai Constantinescu. Surse medicale au declarat pentru Libertatea ca artistul ar in moarte cerebrala, dupa ce a suferit doua stopuri cardiace. Mihai Constantinescu a ajuns la spital dupa ce a suferit un stop cardiac. Medicii l-au resuscitat timp de aproape…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Braila, ca are informații de la primarii liberali ca sunt „intalniri in locații ascunse”, unde aleșilor locali li se condiționeaza acordarea unor finanțari de neimplicarea in campania electorala sau pentru referendum.Citește și: Robert Turcescu…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat joi ca prin sistemul RO-ALERT urmeaza sa fie transmise avertizari si pentru fenomenele meteo extreme. "RO-ALERT este un sistem nou implementat si exista foarte multe lucruri de perfectat legislativ. Avem o ordonanta care este in…