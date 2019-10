Raed Arafat, la telefon, în timpul salvării din Colectiv. ”Eu îmi aduc aminte ce vorbeam atunci” ”Era o poza, nu era o filmare, in poza nu auzi ce vorbește omul, il vezi ca este la telefon, dar nu auzi ce a vorbit.” a spus Raed Arafat. Secretarul de stat a mai explicat: ”Eu imi aduc aminte ce vorbeam atunci. Vorbeam pentru a rezolva problema aparatelor de ventilație pentru pacienții intubați in spitalele de urgența unde au ajuns și au fost 88 de pacienți care aveau nevoie de aparate de intubație și normal ca spitalele nu aveau toate aceste aparate cand erau și alți pacienți internați acolo. Rezolvat cu ministrul Sanatații de atunci sa mobilizam alte aparate de ventilație și aparate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful ISU a vorbit despre scandalul cu privire la noile imagini de la tragedia din Colectiv. Șeful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a decis sa publice aceasta filmare...

- Grupul civic Reset a depus vineri o plangere penala impotriva șefilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pe care ii acuza ca au tainuit probe video importante cu primele minute ale intervenției de la incendiul din clubul Colectiv, potrivit unui anunț pe Facebook al organizației.…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a amanat oferirea unor raspunsuri privind filmul ascuns al intervenției pompierilor la Colectiv invocand faptul ca intervenția ar fi un ”factor perturbator” in campania prezidențiala. In urma cu cinci ani insa, Arafat era parte a campaniei…

- Secretarul de stat Raed Arafat ar trebui ”sa plece cu capul plecat” din fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele PMP, Eugen Tomac, referindu-se la imaginile de la Colectiv publicate azi de Libertatea, arata Agerpres. Eugen Tomac s-a aratat ”cutremurat” și ”revoltat”, considerand…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia autoritatilor si acordarea ingrijirilor medicale la locul incendiului, dar si modul in care a…

- O noua baza aeriana de salvare SMURD la Jibou, Salaj. Astazi, 10 septembrie a avut loc festivitatea prilejuita de operaționalizarea Punctului de operare aeromedical din Jibou, județul Salaj. In contextul acestei realizari, regiunea de Nord-Vest (NV) a țarii va avea un elicopter de interventie SMURD,…

- Chiar in ziua cand s-a aflat despre tragedie, procurorul general Licu a spus inițial ca ”Gheorghe Dinca era suspect” in dosarul rapirii similare a altei fete, apoi a revenit pentru ca DIICOT a negat și iata ca aflam adevarul chiar din raportul oficial prezentat de MAI in fața CSAT. Exact ca in cazul…

- Secretarul de stat a facut aceste declarații in calitate președinte al unui nou comitet interministerial, inființat in contextul scandalului de la Caracal. Intens dezbatut in ultimele zile, cazul fetelor disparute din Caracal, care au fost ucise de un criminal feroce, a scos din nou la iveala incapacitatea…