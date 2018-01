Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat la Constanta ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, pentru interventii de stingere a incendiilor si de cautare si salvare.Prezent la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- Anuntul oficial a fost facut in cadrul sedintei Consiliului Local de marti, 23 ianuarie, ocazie cu care secretarul municipiului, Petre Rosu, a fost felicitat, in numele consilierilor, al functionarilor Primariei, dar si al tuturor giurgiuvenilor, de primarul Nicolae Barbu: “Vreau sa va felicit pentru…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Astazi, 19 ianuarie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o ședința operativa in prezența prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situația la nivel național dupa ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore.Citeste si: Lovitura DURA pentru televiziuni,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis joi prefectilor din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme sa apeleze preponderent pe timpul zilei la bazele aeriene ale MAI pentru interventie daca sunt cazuri la distanta sau in zone greu accesibile, precizand ca la Iasi exista deja conditii…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca in partid și-a bagat coada „un drac” care ar proveni din exterior. „Și-a bagat dracul coada in PSD. Nu l-am indentificat. La Grindeanu este Ponta, dracul nu este de la noi este din exteriorul partidului. Face un lucru mai grav. Trebuie o concluzie…

- “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, in care Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși in joc, a fost joi seara lider de audiența la nivel național. In minutul de aur, de la ora 21.05, cei mai mulți telespectatori care se…

- La cele trei intalniri s-a discutat ca ar trebui ”mazilit” Niculae Badalau. Dumitru Buzatu și Paul Stanescu s-ar fi opus. ”Am vazut ce a aparut in presa. Probabil au avut loc discuțiile astea acolo, daca sunt cu sonor. Așa se intampla in PSD. Au mai fost astfel de episoade in partid cu intalniri…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca porecla politistului pedofil era "Violatorul", dar cu toate acestea nimeni nu s-a sesizat si nu a reactionat, desi Eugen Stan este principalul suspect al unor cazuri similare petrecute anterior.

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, susține ca medicul de la camera de garda a Spitalului Baicoi trebuie sanctionat într-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat recent, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical.”De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare…

- Un barbat din Arad și-a ucis fostul socru, marți seara. Victima era imobilizata la pat, iar cel care avea grija de el era chiar principalul suspect. Fosta soție a barbatului i-a cerut acestuia sa aiba grija timp de o saptamana de tatal ei, imobilizat la pat. Acesta urma sa fie internat in spital miercuri.…

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 de persoane. In perioada 22 – 28 decembrie 2017, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 ...

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- Stingerea incendiului de la sonda de gaze din Moftinu Mare poate dura chiar si doua luni.Secretarul de stat, Raed Arafat, a facut o evaluare a situatiei chiar la fata locului si a explicat ca pompierii au inceput sa elibereze zona si sa indeparteze resturile instalatiilor cazute

- Polițiștii din Romania au intervenit, ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate in urma acțiunilor și intervențiilor și au fost constatate peste 700 de infracțiuni. La ...

- Vodafone Romania a lansat anul acesta, in premiera la nivel național, soluția Auto Manager. Prin intermediul serviciului de tip „plug-and-play”, utilizatorii pot localiza și monitoriza prin GPS flotele auto de mici dimensiuni, in orice moment. Vodafone Auto Manager este adresata companiilor cu flote…

- Președintele Organizației Femeilor Liberale Filiala Dambovița, Aritina Mihai, a fost aleasa membru cu rang de vicepreședinte al Biroului Executiv al OFL Post-ul Aritina Mihai, membru cu rang de vicepreședinte in OFL la nivel național apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sute de magistrati au iesit, deunazi, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, iar alti colegi de breasla au manifestat in liniste si in Cluj, Constanta, Galati, dar nu numai. Protestul nu a fost trecut cu vederea de catre Augustin Lazar, dimpotriva, aspect care s-a vazut din declaratiile facute, marti…

- Pana sa se afle ca dezbaterile pe tema modificarilor Codurilor Penale au fost amante pentru luni de Comisia speciala de la Parlament, pe Legile justitiei, Directia Nationala Anticoruptie a transmis un amplu punct de vedere pe acest subiect. “Aceste modificari vor avea un efect devastator asupra anchetelor…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a anuntat ca a castigat patru proiecte depuse pentru finantare in competitia „Proiecte complexe realizate in consortii CDI (PCCDI)”.

- Trei sferturi dintre cei infectați cu virusul hepatitic C nu știu acest lucru, a afirmat, marți, managerul Institutului "Matei Balș", Adrian Streinu-Cercel, la o conferința de specialitate organizata de Fundația "Prof. Dr. Matei Balș" și Academia Romana. "Avem circa 600.000 de pacienți cu hepatita C.…

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…

- Imaginile pe care le-a vazut recent la TV – cu protestele din zona Parlamentului – i-au amintit unui deputat UDMR de situatia din vara anului 1990, cand in Capitala venisera minerii. “Vine grupul USR cu telefoanele aprinse, dupa care o interventie a unui lider al acestui grup, prin care i-a multumit…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire a jurnalistului Catalin Tache pe tema ințelegerilor secrete și a luptelor interne din PSD care pot decide soarta partidului in perioada imediat urmatoare.Național: Carmen Dan de Teleorman contra Elena Dinu de Giurgiu,…

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele patru zile, pentru stingerea a peste 160 de incendii si pentru acordarea primului ajutor in peste 3.400 de cazuri. De asemenea, au fost desfasurate 17 misiuni de descarcerare si 351 de actiuni pentru protectia comunitatilor si au fost aplicate amenzi…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza virulent dupa punlicarea stenogramelor din PSD de catre jurnaliștii de la Știripesurse.ro. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a confirmat,…

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca pe motiv ca partidul nu si-ar fi

- ”Rezultat jalnic” ”Aceasta moțiune inițiata de PNL și asociații s-a terminat nu numai cu un eșec, ci un rezultat jalnic pentru echipa condusa de Ludovic Orban, proaspatul slujitor al statului paralel, cel care slujește, in mod public, in fața liderului acestuia.” a spus Codrin Ștefanescu,…

- Emil Boc a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nimeni nu intreaba la primarie daca se aduce o masina sau cinci intr-o familie, in conditiile in care se poate cumpara una second hand cu cateva sute de euro, dar care nu corespunde cerintelor de mediu. ”Din nefericire, politica noastra…

- Secretarul general adjunct al PSD iese la atac dupa dezvaluirile si acuzatiile lansate de fostul sef al PSD, Victor Ponta. Codrin Stefanescu sustine ca afirmatiile lui Ponta nu sunt altceva decat minciuni si spune ca deputatul este "pus" sa vorbeasca despre aceste lucruri. "Credeti miseliile…

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a anunțat, vineri, ca va depune in nume personal la Tribunalul Bucuresti o solicitare de dizolvare a PSD pe cale judecatoreasca, motivul invocat fiind nerespectarea de catre social-democrați a programului de guvernare.

- Renumitul pasaj Jiul, din Timișoara, a devenit foarte cunoscut la nivel național, nu pentru utilitatea lui, cat pentru "caile sale intortocheate", unde la nici 24 de ore a avut loc primul eveniment rutier. Acum, pasajul Jiul are și pagina de Facebook, unde, timișorenii și-au dat intalnire chiar de…

- La o zi de cand presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, liderul PSD se prezentase in fata procurorilor, ulterior aflandu-se ca e suspect intr-un nou dosar, al treilea, s-a aflat si cum se vede aceasta situatie la Cotroceni. In sensul in care, intrebat fiind purtatorul de cuvant al Presedintiei…

- Mai mult de jumatate din electoratul spaniol susține organizarea de alegeri anticipate la nivel național, indica un sondaj de opinie publicat luni, pe fondul celei mai grave crize politice din Spania din ultimele decenii, transmite Agerpres.ro.

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, va candida la șefia Ligii Aleșilor Locali Liberali la nivel național in cadrul alegerilor ce vor avea loc pe 25 noiembrie 2017 la Cluj-Napoca. Susținerea candidaturii liderului liberal sucevean a fost votata in ședința Ligii Aleșilor Locali ai PNL…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Dezvoltarea colaborarii dintre Romania și Palestina a constituit subiectul dominant al convorbirilor avute joi la Ramallah de Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne din Romania, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed…

- Scenele dramatice derulate prin fata ochilor mai multor martori ai accidentului ingrozitor de seara trecuta, din sectorul 2 al Capitalei, si surprinse cu telefoanele mobile, au fost vazute si de oficialii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, din cadrul Ministerului de Interne. Au fost voci din…

- În medie, un clujean merge la un centru sportiv de aproape trei ori pe saptamâna, zilele cu cel mai mare trafic fiind luni, marti și miercuri. Ulterior, traficul scade constant, duminica înregistrându-se doar 5,5% din totalul de vizite. Spre comparație, în zilele de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ca lucrarile la centura localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, incepute in iulie 2016, au fost realizate in proportie de 20%, desi ar fi trebuit terminate in vara acestui an. Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor,…

- Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor, Mircea Biban. si directorul general al CNAIR S.A., Stefan Ionita, au efectuat vineri, 3 noiembrie, o vizita inopinata pe santierul variantei ocolitoare a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu.

- CNSLR Fratia a anuntat ca incepe strangerea de semnaturi in randul membrilor sai pentru declansarea unei greve generale. Greva generala va fi declansata in sectoarele sanatate, invatamant, administratie publica si asistenta sociala, energie, petrol si gaze, chimie, petrochimie, comunicatii, transporturi…

- Ministrul Muncii ii trimite pe sindicalistii care au sustinut ca netul va scadea cu 15 procente, urmare a trecerii contributiilor de la angajator la angajat sa invete sa calculeze. “Sindicalistii de la BNS sa-nvete matematica. Care au zis asa ceva”, a reactionat Olguta Vasilescu, din mers, pe holurile…