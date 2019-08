Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de trei ani si jumatate si fratele ei in varsta de cinci ani au fost raniti, luni dupa amiaza, in urma exploziei unei butelii intr o locuinta din judetul Dolj. Deflagratia a fost urmata de un incendiu, potrivit news.ro. Ambii copii au suferit arsuri, fiind transportati la Spitalul din Bailesti…

- Un barbat de 48 de ani din comuna valceana Berislavesti a fost grav ranit, astazi, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat peste el. Medicii de la Serviciul de Ambulanta Județean (SAJ) Valcea au solicitat un elicopter SMURD pentru a fi dus la Spitalul Floreasca din Bucuresti, au anuntat…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, anunța noi investiții in sectorul situațiilor de urgența, SMURD București urmand sa beneficieze in curand de dublarea mașinilor de prim-ajutor care acționeaza zilnic, potrivit Mediafax.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accidentul din judetul Olt au fost implicate 19 persoane, din care una a murit. Alte doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca in accident…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca telemedicina „este viitorul” și ca este avut in vedere ca noul sistem 112 sa permita, in viitor, video call-uri. „Sunt trei centre momentan pe telemedicina, București, Targu Mureș, Iași”, a mai spus șeful DSU.Șeful…

- ”Avem temeri intemeiate potrivit carora zeci de persoane au murit in urma exploziei unei conducte de petrol” au declarat luni oficialitațile din orașul Kom Kom, situat in sud-estul Nigeriei. Se pare ca este vorba de peste 70 de persoane. Localnicii spun ca ar fi vorba despre "peste 70 de persoane…

- Timișoara nu are un centru de mari arși. Exista o secție construita inca din 2016, dar inca nu este funcționala. Timișoreanca a fost afectata vineri de o explozie și i s-a indus coma, așteptandu-se trei zile pentru a fi transportata intr-un centru de mari arși din Viena, pana cand a fost stabila…