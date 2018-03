Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care,…

- 22.30 20 de persoane din Augustin s-au autoevacuat (șase familii) la rude. Inca nu se știe daca este cazul sa fie evacuate și alte persoane. 21.40 Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel…

- Cinci localitati din judet, patru comune si municipiul Ramnicu Sarat, au fost afectate de precipitatiile abundente din ultimele zile, a anuntat miercuri seara Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau. Potrivit sursei citate, in municipiul Ramnicu Sarat, a fost restrictionat traficul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru salvarea a șapte persoane, printre care și un copil, care sunt incunjurate de ape la os tana intre Mandra și Șercaia. Anunțul a fost facut de catre secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat.…

- Un barbat a suferit mai multe traumatisme si a ramas incarcerat in masina personala, in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 76 Deva-Brad, in localitatea Valisoara. "Pompierii Detasamentului Deva, specializati in descarcerare, prim ajutor si stingere au intervenit…

- Nivelul de pregatire in caz de cutremur a crescut, insa nu se poate afirma ca este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), pe pagina sa de Facebook. El a spus ca pentru a face fata unui cutremur major…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, în prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Cu ocazia Zilei Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mihai Viteazul” al județului Covasna iși deschide porțile pentru toți cei care vor sa viziteze subunitațile de pompieri din județ. Ziua de astazi este una speciala pentru toate Inspectoratele pentru Situații de Urgența din…

- Intr-o interventie la Digi24, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca, in ciuda problemelor, deocamdata nu exista cazuri medicale care sa nu fi fost rezolvate.

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Primarul municipiului Calarasi a convocat, luni, la ora 10.00, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, sedinta ce a avut pe ordinea de zi discutii cu privire la asigurarea masurilor specifice pentru limitarea efectelor negative ale situatiei de urgenta produsa viscolul care s-a abatut asupra Baraganului.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a fost, sambata, la Timisoara, unde a semnat un protocol de colaborare cu reprezentantii Universitatii ... The post Colaborare intre Universitatea de Vest si DSU appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o casa din localitatea Garbova de Jos, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale, iar la fața locului s-a deplasat și o mașina SMURD. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea…

- Raed Arafat (foto), Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa impuna ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a declarat luni ca mai sunt doar cateva lucrari minime pentru a putea fi facuta mutarea dispeceratelor institutiilor in Centrul Integrat pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti. Arafat a spus ca aceste lucrari ar putea fi finalizate…

- Peste 160 de cladiri publice din judetul Covasna nu au autorizatie de securitate la incendiu, printre acestea numarandu-se cateva scoli, biserici, unitati de cazare turistica, unitati medicale si de alimentatie publica, releva un raport al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna,…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a ajuns in Arges. Acesta efectueaza o vizita la sectia de primiri urgente din cadrul Spitalului de Pediatrie din Pitesti. Acesta a mers la fata locului alaturi de presedintele Consiliului Judetean Arges, Dan Manu. Ultima actualizare:…

- Trec la propriu prin foc sa ne salveze viata. Intervin in zone greu accesibile si in conditii meteo inumane si de cele mai multe ori misiunea lor de salvare este un succes. Vorbim despre pompierii si medicii aflati in subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care astazi au facut bilantul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a transmis, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca 24 Ianuarie trebuie sa fie prilej pentru toti romanii de a se gandi la lucrurile pe care le au de facut pentru tara. "Ziua Unirii…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din localitațile Vicovu de Sus și Galanești, au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o locuința din orașul Vicovu…

- Videoconferinta cu prefectii din judetele aflate sub avertizari meteo Foto: Arhiva. Autoritatile s-au mobilizat pentru ca acest episod de vreme rea sa afecteze cât mai putin populatia. La Ministerul Afacerilor Interne a avut loc, în aceasta dimineata, o videoconferinta cu…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, susține ca medicul de la camera de garda a Spitalului Baicoi trebuie sanctionat într-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca flacarile au fost stinse, joi seara, de volumul mare de apa care a iesit din pamant, in prezent nemaiexistand emisii de gaze. In momentul in care volumul de apa va fi inlocuit de gaze, flacarile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile impotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari. Invitat la Realitatea TV, Raed Arafat a facut referire in mod special la o campanie desfașurata in Brașov,…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Cautarile barbatului inecat in Arieș au incetat luni seara fara nici un rezultat, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Cautarile au inceput de vineri dimineața și au implicat zeci de oameni, printre care pompieri, polițiști și voluntari. Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost observat…

- Corina Crețu: Sistemul 112 va fi modernizat cu fonduri europene Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Autoritatile sunt pregatite pentru a salva vieti în eventualitatea unei catastrofe - a declarat astazi comisarul european pentru politica regionala, …