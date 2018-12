Stiri pe aceeasi tema

- Doua vagoane in care se aflau aproximativ 20 de calatori au deraiat, duminica, in zona localitatii Baiesti din judetul Hunedoara, o persoana fiind ranita, informeaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, ultimele doua vagoane din garnitura unui ...

