Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si-a manifestat speranta, miercuri, ca parlamentarii vor initia un proiect legislativ prin care sa fie interzisa promovarea in public a tigarilor electronice, informeaza...

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale, in urma unui stop cardio-respirator. Ingrijitorul prezentatorului TV l-a gasit fara suflare, fiind imbracat intr-o pereche de boxeri si un tricou.Andrei Gheorghe era decedat de aproximativ 12 ore, potrivit primelor cercetari. Copiii lui au fost…

- Promovarea masiva a dispozitivelor IQOS a determinat romanii sa le cumpere imediat. Convinși ca este o modalitate mai sanatoasa de a fuma, aceștia nu se sfiesc sa „arunce” banii pe noile dispozitive.

- "Studiile despre efectele acestui mod de fumat inca sunt la inceputul lor, iar comerciantii de tutun pretind ca acest mod ar fi mai 'sanatos' decat fumatul clasic. Chiar daca ar fi asa, revenirea la promovarea agresiva a tutunului sub noua forma de fumat nu va avea impact doar asupra fumatorilor clasici.…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Tulcea, Dumitru Mergeani, a participat miercuri, 14 martie, la Casa Avramide, la conferinta de lansare a Asociatiei Gifted Center, pentru descoperirea copiilor cu abilitati inalte si oferirea unui program educational diferentiat."Studiile care s au facut in Romania…

- Copiii care descopera singuri internetul au fost mai des victime ale agresiunii in mediul online, potrivit unui studiu al Politiei Romane. Pana la varsta de 3 ani, ei nu ar trebui sa aiba acces la laptop, telefon, tableta, considera psihologii. Grooming-ul e cel mai mare pericol, sustin IT-istii.

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- "Sunt lucruri care trebuie pregatite din timp: fixarea mobilierului, trusa de prim ajutor, sa nu exste obiecte care sa cada sau sa raneasca pe cineva in timpul unui cutremur. De asemenea, cel mai important este sa nu se coboare pe scari. Acestea sunt aspecte pe care le gasiti pe portalul fii pregatit.ro",…

- Arafat: Sistemul RO-ALERT va fi functional din acest an Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, luni, la Constanta, ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, aceastea urmand sa aiba si capabilitati de stingere a incendiului, pe langa cele de cautare si salvare. El estimeaza ca primele…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Paula Pirvanescu, secretarul de stat coordonator al InvestRomania, a prezidat, in data de 22 ianuarie 2018, la Iasi, ședința Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat Regiunea Nord-Est. Secretarul de stat Pirvanescu a prezentat, participanților la reuniune, principalele obiective ale Ministerului…

- Copiii care consuma peste in fiecare saptamina dorm mai linistit si au un IQ mai ridicat, arata un nou studiu, potrivit The Telegraph. Cercetatorii de la Universitatea din Pennyslvania, Statele Unite, sustin ca parintii ar trebui sa ia in considerare schimbarea alimentatiei celor mici in loc sa piarda…

- Pericol pe gheata intr-un parc din Capitala. Mai multi copii au fost surprinsi pe lacul din Parcul Valea Trandafirilor, in timp ce se jucau pe gheata. Desi gheata este foarte subtire, copiii se aratau foarte neinfricati si s-au dus in mijlocul lacului. Copiii se aflau nesupravegheati, iar parintii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP."Consider incurajatoare recentele progrese si va cer…

- Aproximativ cinci milioane de lei, bani europeni, nu pot fi folositi la Albeni. Primarul a reusit sa prinda un proiect prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru canalizare, insa nu-l poate demara. Terenurile unde vrea sa intervina nu...

- A murit Vasile Barbieru. Corpul neinsufletit al regretatului bariton, depus la Opera Nationala Distinsului bariton Vasile Barbieru a murit luni, 8 ianaurie 2018, conform unui comunicat remis de Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca. Artist desavârșit și maestru a carui viața a cunoscut…

- Cazul s-a petrecut in localitatea Scobinti din judetul Iasi, iar cadavrul a fost descoperit chiar in prima zi din anul 2018. Manole Ion, in varsta de 48 de ani, concubinul femeii decedate, este principalul suspect din acest caz. In a doua zi de Craciun, pe data de 26 decembrie, acesta s-ar fi certat…

- Secretarul de Stat considera ca afirmația potrivit careia „vaccinurile nu sunt sigure” aparuta pe panouri publicitare la Brașov, Cluj și Iași nu poate fi considerata „un banal mesaj”. De ce tac ceilalți responsabili din Sanatate? In aceasta perioada, toata lumea este preocupata, desigur, cu pregatirile…

- Secretarul de stat Raed Arafat este dedicat in totalitate profesiei. ”Taticul SMURD” nu a lipsit niciodata de la serviciu in momentele-cheie, fie ca e vorba de catastrofe, incendii ori accidente. Fondatorul serviciului de urgenta are o familie in Palestina, pe care o viziteaza destul de rar, dar putina…

