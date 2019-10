Raed Arafat, anunț despre DEMISIE. Semnal pentru Guvernul Orban ”Mai ramane un lucru pe care o sa-l explic foarte clar: poziția mea despre partea cu demisia sau demiterea. Este dreptul oricarui Guvern care vine și oricarui premier, oricarui ministru sa-mi zica: ”nu vreau sa mai lucrez cu tine”. Credeți-ma ca nu voi sta un minut mai mult daca mi se zice acest lucru. Nu vreau sa aud niciodata in viitor ca ai plecat tu, nu noi te-am dat afara. Cine vine poate sa-mi spuna sa plec și plec. La plecare, voi explica unde era sistemul, unde l-am gasit in 2007, unde am ajuns cu el și ce am gasit in 2014, cand am venit la Ministerul de Interne, unde suntem acum, care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

