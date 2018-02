Stiri pe aceeasi tema

- "Este o discutie cu cei care importa terminalele telefonice, ca sa ne asiguram ca de la un anumit moment toate terminalele care se importa in Romania sa aiba in ele sistemul activat. La acest moment exista un procent care este activat si exista un procent mai mare care este neactivat. Acolo vom lucra…

- Astazi a fost prezentata evaluarea activitatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a anuntat…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca numarul apelantilor la numarul de urgenta 112 a crescut de 15 ori in intervalul 2006-2017, de la aproape 64.000 in 2006, la aproximativ 987.000 anul trecut. In ultimii 11 ani a crescut de 15 ori numarul raspunsurilor…

- In ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Leordeni,…

- Generalul de brigada Dan-Paul Iamandi a preluat luni comanda IGSU, in prezenta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii ministrului Afacerilor Interne, incepand cu data de 4 februarie colonelului ing.…

- Raed Arafat: 41% dintre masinile de pompieri sunt vechi de 30 de ani Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca 41% din masinile de pompieri pentru interventie la incendii au o vechime de peste 30 de ani si sunt masini SMURD sau ambulante extrem de uzate, cu o vechime de zece ani sau…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat marti la Giurgiu ca 41% din masinile de pompieri pentru interventie la incendii au o vechime de peste 30 de ani si sunt masini SMURD sau ambulante extrem de uzate, cu o vechime de zece ani sau care au depasit 700.000 de kilometri. 'Privind vechimea…

- Romania va beneficia, printr-o finantare europeana, de 36 de tabere de sinistrati, destinate atat pentru acoperirea nevoilor interne, in cazul producerii unor dezastre, dar si pentru acoperirea necesitatii in cazul unor miscari masive de migranti din afara granitelor, a declarat marti, la Alba-Iulia,…

- Luni la amiaza, inspectorul general IGSU a fost de fata la analiza activitatii pompierilor bihoreni, prezentata si de fata cu prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, președintele Consiliului Județen Bihor, Pasztor Sandor si sefii institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a acționat in anul 2017 la peste 4700 de acțiuni, ceea ce reprezinta 13 evenimente pe zi. De asemenea, prin intervențiile sale, ISU Vrancea a salvat 69 de persoane și bunuri in valoare de 68 milioane lei, in cele…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa aceasta functie…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, propune Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta infiintarea puncte de interventie ale pompierilor la iesirile din Buzau spre Braila si Focsani. Principalul motiv ar fi acela ca pompierii ar putea ajunge mai usor la interventii, fara a mai traversa…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Colonelul Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general al IGSU, a venit, joi, la Targu-Jiu, pentru a participa la prezentarea bilanțului ISU Gorj. Evenimentul s-a desfașurat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Targu-Jiu. Printre altele, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situatii…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari astazi, 12 ianuarie 2018, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații…

- În noapte de joi spre vineri,, la ora 20:42, în Capitala, a ars un cunoscut restaurant, care este situat pe strada Kiev 5/3 din sectorul Râșcani. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a anunțat printr-un comunicat de presa ca imediat, la fața locului, au…

- Un incendiu a izbucnit in interiorul Hotelului Național. Potrivit imaginilor surprinse de reproterii Deschide.MD, din sediul cladirii parasita ies dire de fum negru. Pompierii au ajuns acum la fața locului. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, a precizat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, precizari privind hidranții de incendiu. MDRAPFE a lansat in consultare publica proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare. Obiectul acestui proiect il constituie propunerea unor masuri pentru…

- Aceasta s-a in zona refugiul Salvamont Argeș – intrarea in tunel. Au intervenit salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate . Salvamontistii au avut pregatite si targile de transport pe zapada in situatia in care recuperarea si evacuarea…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca flacarile au fost stinse, joi seara, de volumul mare de apa care a iesit din pamant, in prezent nemaiexistand emisii de gaze. In momentul in care volumul de apa va fi inlocuit de gaze, flacarile…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38.

- Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI pe parcursul ultimelor 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit in 18 situații pentru prevenirea riscurilor și acordarea ajutorului. In dimineața zilei de ieri salvatorii au fost solicitați de urgența la deblocarea locuinței …

- Obiectele pirotehnice utilizate in noaptea de Revelion pot fi foarte periculoase, spun reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care fac mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor.

- Comunicat. In perioada 22.12.2017 – 27.12.2017 subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” Arad a executat 111 misiuni de interventie. S-a...

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik. În dimineața zilei de vineri, la ora 8:47, un barbat de 29 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier, care s-a produs pe strada Tighina 19 din Capitala, informeaza Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. A fost nevoie…

- Prima misiune a autospecialei a fost „salvarea” lui Moș Craciun și a sacului sau cu daruri pe care, ulterior, le-a imparțit copiilor pompierilor. Salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Neron Lupașcu” al județului Buzau au primit in dar, de Craciun, o autospeciala de intervenție…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny” Vrancea a primit o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Inspectorul șef al ISU Vrancea, Flaviu Chiscop, a anunțat, ieri, ca echipamentul este dotat cu nacela și va permite intervenții la o inalțime de peste 40 de metri.…

- O echipa complexa de specialisti ai IGSU, condusa de inspectorul general Daniel Dragne, impreuna cu autoritatile locale si experti ai unor companii de profil din Canada s-au deplasat la sonda de gaze din Moftinu, judetul Satu Mare, unde are loc incendiul, pentru a identifica solutiile tehnice care…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vine in sprijinul cetațenilor cu cateva sfaturi pentru a evita eventualele situații de urgența in perioada sarbatorilor de iarna. Specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș recomanda urmatoarele…

- Corina Crețu: Sistemul 112 va fi modernizat cu fonduri europene Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Autoritatile sunt pregatite pentru a salva vieti în eventualitatea unei catastrofe - a declarat astazi comisarul european pentru politica regionala, …

- Romania a pregatit un nou elicopter SMURD care va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania, eveniment la care a participat și o delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…

- Avand in vedere ca stațiunea Poiana Brașov se aglomereaza odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, oficialitațile brașovene vor sa deschida, un punct de lucru al Ambulanței. Pentru a veni in intampinarea celor care vor avea probleme legate de diverse accidente si nu numai, prefectul Marian Rasaliu…

- Conform informațiilor operative oferite Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI de catre colegii romani accidentul rutier cu implicarea cetațenilor moldoveni a avut loc in aceasta dimineața la ora 6.20 min. in apropiere de județul Harghita, Romania.

- Este alerta în Harghita, dupa ce un microbuz în care erau 20 de persoane s-a rasturat între Borsec și Tulgheș, cel puțin 2 oameni fiind declarați decedați. ”Pâna la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme,…

- La initiativa Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in prima miercuri a fiecarei luni, continua verificarea mecanismului de instiintare a autoritatilor privind iminenta producerii unor dezastre sau conflicte armate si verificarea capacitatii de reactie a autoritatilor privind actionarea…

- Un miner a ramas prins, in aceasta dimineața, sub un utilaj, la 300 de metri sub pamant, in mina Livezeni din județul Hunedoara. Echipele de salvatori au fost imobilizate imediat, un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Hunedoara deplasandu-se gura minei pentru a asista victima, dupa recuperarea…

- Pompierii din Campeni in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Bistra au intervenit, joi noaptea, in jurul orei 23.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șura unei locuințe din comuna. Potrivit ISU Alba, se acționeaza cu doua autospeciale. La locul evenimentului s-a…

- A alergat sute de kilometri in condiții extrem de grele pentru a susține cauza copiilor cu autism. A strabatut cele mai mari deșerturi din lume, purtand steagul Romaniei și simbolurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Este hotarat, perseverent și foarte muncitor. Este…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului. UPDATE 18.30: 17 persoane au fost…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- In ziua de 26.11.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe evenimente. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Priboieni,…

- Reprezentanții E.ON Romania și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența recomanda ca sistemele de incalzire sa fie corect instalate de catre persoane autorizate, intreținute corespunzator și verificate periodic. Conform E.ON Romania, in ultimii cinci ani, in urma celor 6.200 de incendii de locuințe…

- Pompierii intervin, marti seara, la Teatrul Constantin Tanase din Capitala, unde sunt degajari de fum din subsol, in zona scenei, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov. Potrivit acestora, persoanele care erau la repetitii au iesit din teatru inainte…

- In ultimii cinci ani, in Romania s-au produs in medie 6.200 de incendii la locuinte in urma carora circa 350 de persoane au fost ranite, iar alte 190 si-au pierdut viata, potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Dintre cele 17 incendii inregistrate zilnic la…