- Modificarea Codurilor penale intra in dezbaterea Parlamentului, dupa Paște. Aceasta este promisiunea aleșilor social-democrați și a coaliției PSD-ALDE, dupa finalizarea modificarilor la legile jsutiției. Cea mai controversata propunere se refera la redefinirea abuzului in serviciu și impunerea unui…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, sa transmita Comisiei Europene o scrisoare in care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii cu privire la anumite cazuri de coruptie adresate de organismul european autoritatilor romane.

- Politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu reprezentanti ai S.C Delgaz Grid au efectuat verificari pe linia prevenirii si combaterii sustragerii de energie electrica si gaze naturale. La data de 22 martie a.c., politistii si reprezentantii Delgaz Grid au actionat pentru prevenirea…

- La data de 24 martie a.c., in jurul orei 01.30, in localitatea Marșa, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Cindrel de catre un localnic in varsta de 29 de ani. Read More...

- Un fost consilier pe domeniul sindical al ministrului de Interne, Carmen Dan, care era vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, iși face revenirea in MAI. Doua dintre dosare se aflau pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, dar au fost clasate la doar…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis o scrisoare ministrului Justitiei Tudorel Toader, prin care ii solicita sa-i comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii despre dosare de corupție la nivel inalt.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca astazi va solicita atat Directiei Nationale Anticoruptie, cat si Parchetului General sa desecretizeze protocoalele semnate cu Serviciul Roman de Informatii. Protocoalele dateaza din 2009 si au la baza o decizie a CSAT din 2005, toate fiind secrete.

- Ce au in comun Dragnea, Ghita, Ponta, Oprea, Udrea etc.? Sunt simple clone ale unui model de politician care a populat scena publica in ultimii 10-15 ani: corupt, tupeist, imoral. Sunt oameni care au batut de buna voie si nesiliti de nimeni la portile SRI, oferindu-se voluntar sa fie „indrumati“ si…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti seara, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat peste 50 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au au ridicat in vederea confiscarii bani si bunuri in valoare totala de peste 450.000 de lei, pentru neregulile depistate in aceste zone.

- Judecatorul Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj considera, ca, în urma aparitiei în presa, în mod repetat, a unor stenograme si interceptari din dosarele penale ale DNA, are de suferit prezumtia de nevinovatie în special în ochii cetateanului obisnuit. Într-un…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ii raspunde procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si spune ca are toata convingerea ca a ANAF se respecta deciziile instantei legat de recuperarea prejudiciilor, dar va face o evaluare in zilele ce urmeaza.

- Președintele Igor Dodon propune modificarea legislației penale cu scopul de a trage la raspundere persoanele care atenteaza la „statalitatea Republicii Moldova", in contextul in care peste 100 de primarii din țara au semnat declarații de unire cu Romania. Declarațiile au fost facute dupa ședința Consiliului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei. A fost admisa exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 3 litera f) din actul normativ, potrivit caruia…

- CCR a admis o excepție de neconstituționalitate Legea SRI – 51/1991 prin care stabilește ca interceptarile nu mai pot fi folosite de Justiție, chiar daca au fost obținute, ca și probe, pe mandat de siguranța naționala naționala MSN. Decizia 91 a CCR se aplica in dosarele penale, chiar și de corupție,…

- Comertul ilicit cu tigari ramane in atentia politistilor. Ieri, 21 februarie, politistii din Borsa si cei din Somcuta Mare au intensificat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun pe raza de competenta. Activitatile sustinute de politistii din Borsa au dus la prinderea in flagrant…

- Activitatea Politiei Romane se axeaza permanent pe indeplinirea principalului obiectiv siguranta comunitatii. Anul trecut, politistii au gestionat 740.000 de interventii la solicitarile prin 112, au desfasurat 64.000 de actiuni cu efective marite, 240.000 de activitati in zona scolilor, 430 de proiecte…

- Serviciile secrete ale SUA au avertizat ferm cetatenii americani sa nu cumpere smartphone-uri produse de companiile chineze Huawei sau ZTE, intrucat acestea ar putea fi folosite ca instrumente pentru spionaj, relateaza editia online a postului CNN. Responsabili din CIA, NSA, FBI si Agentia…

- Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au deschis 3 dosare penale și au dat 31 de sancțiuni contravenționale in suma de 72.000 de lei, in timpul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comertului neautorizat precum si a schimbului…

- In centrul scandalului in care e purtat numele DNA se afla familia Cosma, una de succes in politica, dar ai carei membri sunt vizati de cinci dosare penale, iar in unele judecatorii deja au pronuntat condamnari consistente.

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat pe doi barbati de 75 si 43 de ani, ambii din Farau, ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de taiere de arbori, fapta comisa in 29.01.2018. Se pare ca, in 29.01.2018, T.I. senior si T.I. junior de 75 si 43…

- Dar deloc. Incepe tot mai bine sa se vada ca functia de rector al Academiei Nationale de Informatii ”Mihai Viteazul” este o palarie prea mare pentru ardeleanul cu nume rusesc. Dupa ce fiind sub influenta bauturilor cu multe grade a recunoscut la o agapa rectoriceasca ca este general sub acoperire –…

- Situație extrem de ciudata in care afla fostul consilier al ministrului Carmen Dan, Valentin Riciu. Acesta a demisionat din funcție pe 16 ianuarie, fiind vizat in trei dosare penale despre care susține ca a aflat din presa. In trei zile dupa demisie, toate cele trei dosare au fost clasate.Vezi…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca nu beneficiaza de paza SPP pentru ca nu are incredere in seful institutiei, afirmand ca modul in care acesta actioneaza este ”o problema de siguranta nationala”, iar potrivit legii, Klaus Iohannis este cel care poate lua o hotarare.

- Opt dosare penale pentru comiterea infractiunii de contrabanda au fost intocmite ieri de politisti, in urma unor controale efectuate pe raza municipiului Sighetu Marmatiei si in trenul de calatori care circula pe relatia Viseu de Jos – Sighetu Marmatiei. Ieri, 31 ianuarie, ofiterii de investigare…

- Noua sesiune a Parlamentului incepe joi, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, s-a intalnit in urma cu cateva zile, in Washington, cu sefii a doua servicii secrete din Rusia, desi erau vizati de sanctiuni, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com.

- Teodor Ancuta, cunoscut mediului de afaceri in special pentru activitatea sa de la bursa din Sibiu, institutie pe care a fondat-o in anii ’90, a fost implicat in mai multe afaceri, in orasul sau natal. Conform unei anchete jurnalistice publicate pe blogul cetin.ro, activitatea sa de la firmele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, supranumit „deputatul mitraliera” ca urmare a declarațiilor facute anul trecut, in contextul protestelor generate de OUG 13, a declarat ca va propune modificarea Codului penal in sensul dezincriminarii totale a abuzului in serviciu. De asemenea, social-democratul spune…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni, inainte de sedinta conducerii extinse a PSD, ca va propune ca atat in programul de guvernare cat si in statutul PSD sa fie introdusa directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, pentru ca nicio persoana sa nu mai trebuiasca sa plece din functii…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au continuat sa actioneze in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc. Politistii au verificat peste 4.300 de vehicule feroviare, au intocmit 22 de dosare penale si au aplicat peste 3.000 de sanctiuni contraventionale.

- Ieri, intre orele 07.00 – 20.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie in care sunt implicati pietoni. 14 persoane care si-au pus viata in pericol traversand prin locuri nepermise, fara sa se asigure, au fost…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii…

- A fost un week-end plin pentru politistii brașoveni, care au intocmit multe dosare penale dupa ce au depistat in trafic mai multi soferi care sunt un potential pericol public. Astfel, sambata, politistii din cadrul Politiei Sacele au identificat un barbat de 42 de ani din judetul Brasov care conducea…

- Ancheta extinsa in cazul lui Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Cele trei dosare in care apare numele acestuia vor fi verificate de procurorii de la Parchetul General.

- Parchetul General face verificari privind ancheta efectuata in dosarele in care ar fi vizat Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Potrivit unor surse judiciare, exista trei dosare penale in care consilierul este vizat pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu.

- Politistii de la transporturi au intocmit, in ultima saptamana, 29 de dosare penale, 5 persoane fiind arestate preventiv, au depistat 5 urmariti la nivel national si 7 minori lipsiti de supraveghere si au aplicat 130 de sanctiuni contraventionale, se arata intr-un comunicat al IGPR, transmis sambata…

- Ce spune Dragnea despre situația din PSD: ”Este important ca partidul sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui”, a declarat președintele PSD, la finalul intalniri ide la Suceava, cu reprezentanții filialelor din Moldova. Liderul PSD nu a vrut sa comenteze conflictul Mihai Tudose-Carmen Dan. „Am spus…

- Mai multe ONG-uri din Timișoara condamna Inspectoratul Județean de Poliție Timiș pentru ca a deschis doua dosare penale pentru instigare publica, in urma unor postari pe Facebook din timpul protestelor din luna decembrie a anului trecut. Astfel, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa semnat…

- Politistii din Timis au intocmit doua dosare penale pentru instigare publica, in urma unor postari pe Facebook legate de protestele fata de legile justitiei din luna decembrie, considerand ca utilizatorii ar fi fost manipulati si incitati la acte de violenta, transmite corespondentul Mediafax.

- Inainte de sedinta Comitetului Executiv de luni, unde se va transa soarta premierului Mihai Tudose, eurodeputatul PSD Catalin Ivan face un scurt bilant al modului in care Liviu Dragnea a condus partidul in 2017. Ivan crede ca CEX-ul ar trebui sa-i ceara demisia lui Dragnea din fruntea partidului pentru…

