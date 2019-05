Rădulescu (PSD): Iohannis NU este român get-beget „Nu este un roman get-beget (Klaus Iohannis - n.r.), este neamt sas din Romania si asta este o problema pe care eu sper ca romanii, in decembrie, o vor rezolva de data asta. Romani care suntem cred ca 86 sau 88%, romani, romani get-beget... Cred ca romanii isi doresc un presedinte roman, un presedinte care sa fie de echilibru, sa medieze, sa nu isi mai doreasca mitinguri, scandaluri in Romania, ci sa stea sa discute cu Guvernul”, a declarat, luni, Catalin Radulescu la Parlament. El spera ca „romanii vor alege un roman-roman, care sa fie in primul rand patriot, un roman care sa nu isi doreasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

