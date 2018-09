Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a adus un mare deserviciu social-democratilor prin declaratiile pe care le-a facut dupa sedinta Comitetului Executiv. "Voi cere ca toti membrii de partid, indiferent ca este de o luna venit in partid sau de 20 si ceva de…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza joi, intr-o postare pe Facebook, scandalul recent din PSD dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, precizand ca atat el, cat și Banicioiu, Chirica, Ivan, Zgonea, Grindeanu, Tudose, Andronescu și Firea au fost doar membri PSD și au luptat pentru acest partid,…

- Scandalul dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea strange randurile in partid. In timp ce parlamentarii apropiați președintelui PSD critica primarul Capitalei și propun sancțiuni pentru atacurile ei, alții ii cer lui Liviu Dragnea sa se retraga. Ca un efect, un deputat PSD a demisionat din partid. „Pe…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea. Radulescu a ...

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, a scris, miercuri, pe Facebook ca in anii '90 a participat la numeroase mitinguri pentru susținerea liderilor Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Radu Campeanu, insa fara a se intrece in „obscenitați”, facand referire la protestele care au loc in Romania. El susține ca…

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, se casatoreste azi. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov, unde au fost invitati toti parlamentarii, presedintii de Consilii Judetene si primarii importanti ai PSD. Nas va fi Sorin Paul Stanescu, afacerist cu greutate in domeniul agricol si veterinar,…