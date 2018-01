Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt îndemnati sa îsi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu a venit în Parlament sa ridice &"mâna de-a

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus inca o initiativa legislativa de modificare a legislatiei penale, prin care toti demnitarii si toti cei care ocupa o functie publica sunt scosi din categoria "functionarului public in sensul legii penale". Acest proiect este semnat de 40 de parlamentari PSD si…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Intr-o singura zi, 18 decembrie, deputatul PSD Catalin Radulescu a depus in Parlament trei proiecte de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Este vorba inclusiv de redefinirea unor infracțiuni precum luarea și darea de mita, traficul de influența și abuzul in...

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Igor Dodon sustine ferm ca, desi Constitutia il obliga sa promulge legile adoptate de Parlament daca acestea sunt intoarse presedintelui spre promulgare pentru a doua oara, aceasta practica nu se va respecta si in cazul promulgarii legii ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova.

- Dupa ce ieri candidatura liderului PPEM, Iurie Leanca, a fost propusa la funcția de vicepremier pentru integrare europeana, un mandat de deputat urmeaza a fi declarat vacant, noteaza NOI.md. Astfel, in Legislativ ar putea accede urmatorul candidat de pe lista PLDM, antreprenorul Nicolae Fachira, din…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Comisia pentru legile Justitiei a reluat, marti seara, lucrarile la proiectul care modifica Legea organizarii judiciare, cu muzica clasica rasunand difuz in boxe, presedintele acestui for, deputatul PSD Florin Iordache, precizand ca nu se va pleca spre casa pana nu se finalizeaza raportul.…

- Stadionul Dinamo va fi pe gustul fanilor: nu va avea pista și va fi acoperit. Ce a spus ministrul Carmen Dan despre noua arena a ”cainilor”. Stadionul și grupele Ligii Campionilor sunt cele doua mari obsesii ale tuturor iubitorilor clubului Dinamo. Prima „buba”, stadionul, este pe cale sa se „vindece”.…

- La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva, potrivit stiripesurse.ro. Fața de varianta de la Camera Deputaților, in Senat s-au facut o serie de modificari la articolul 96, cel care reglementeaza raspunderea magistraților și…

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti.

- Deputatii PNL si USR au criticat, miercuri, modificarile aduse legii organizarii judiciare, cei ai PMP s-au retras de la dezbateri, in timp ce reprezentantii PSD si UDMR au sustinut ca modificarile duc la o justitie independenta.Deputatul liberal Catalin Predoiu a afirmat ca dezbaterea modificarilor…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a dat-o in judecata pe deputata USR Cosette Chichirau dupa ce aceasta l-a jignit la dezbaterea din plenul Camerei Deputatilor pe legea 303/2004. Joi, 7 decembrie, in timp ce se votau amendamentele la legea 303/2004, deputatul USR Cosette Chichirau l-a numit „porc" pe…

- Un grup de deputați din Adunarea Populara a Gagauziei s-a intalnit astazi cu președintele Igor Dodon, caruia i-au solicitat sa nu semneze și sa nu promulge legea cu privire la combaterea propagandei rusești pe teritoriul Republicii Moldova, adoptata saptamana trecuta de catre Parlament. Alexandru Suhodolski,…

- Procedural, un proiect de lege nu poate fi inregistrat la Camera decizionala pana cand nu este adoptat de prima Camera sesizata, insa pe site-ul Senatului cele doua proiecte apar ca fiind inregistrate la Biroul Permanent pentru dezbatere. Anomalia a fost reclamata de la tribuna Camerei Deputatilor…

- Este scandal de proporții intre cei de la PSD și cei de la USR. Opoziția a incercat sa traga de timp cat s-a putut de mult pentru a nu intra in dezbaterile pe Legea raspunderii magistraților și legea ANI.Citește și: Sorin Grindeanu arunca 'BOMBA' in urma tensiunilor de la varful PSD: 'Parca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și drept deputatul „mitraliera” dupa ce s-a laudat ca are arme de acest tip acasa, a declarat luni ca va cere demisia șefului Jandarmeriei pentru evenimentele care au avut loc in timpul protestelor din Piața...

- Deputatul PSD Arad Florin Tripa spune ca principalul scop al acestei legi este ca instituțiile de control sa previna producerea infracțiunilor economice și nu sa aplice amenzi indiferent de situația gasita. „ Este o lege pe care noi am promis-o si, iata, acum o punem in practica. Este un lucru bun pentru…

- Camera Deputaților a adoptat, ieri, in calitate de for decizional, Legea prevenirii potrivit careia firmele nu vor mai primi amenzi la prima abatere identificata de organele de control, lista cu neregulile pentru care firmele vor fi „iertate” o singura data urmand sa fie adoptata ulterior de Guvern.

- „Miercuri, 29 noiembrie a.c., in sedinta de plen a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat Legea prevenirii.Aceasta a fost adoptata cu un numar 177 de voturi pentru si 26 de voturi impotriva. Asa cum am promis si discutat cu cetatenii in campania electorala, iata ca proiectul mult asteptat,…

- Legile Justiției sunt modificate ținand cont de amendamentele și observațiile venite de la CSM, de la asociațiile profesionale, și nu este vorba despre „un dialog al surzilor sau al celor care aud mai bine”, a declarat, luni, președintele Comisiei speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, facand…

- Catalin Radulescu, &"deputatul mitraliera&", a venit la ședința comisiei pentrul Legile Justiției. Acesta are mai multe amendamente controversate, printre care: Inspecția Judiciara sa fie numita de Parlament, la fel și șefii DNA și ICCJ.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca i-a fost furata o masina foarte scumpa, de circa 140.000 de euro, chiar de langa sediul SRI, el sustinand ca au fost ”hoti profesionisti” si le-a cerut sa ii returneze autoturismul, pentru ca legile justitiei la care lucreaza nu erau in masina. ”Ghinion, era…

- „Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si cand m-am indreptat, am vazut ca nu mai e masina in fata. Am crezut ca am fost eu obosit seara si poate am lasat-o mai in stanga sau mai in dreapta, ca asa face orice om. M-am dus, m-am uitat,…

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu este revoltat dupa ce i s-a furat mașina de 140.000 de euro chiar de langa Parlament. "Dimineata, la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta si cand am iesit din bloc nu am mai gasit masi...

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu spune ca nu-și mai gasește mașina de lux pe care o parcase langa Parlament, in preajma sediului SRI. ”Dimineata, la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta si cand am iesit din bloc nu am mai gasit masina. Clar am fost urmarit de cineva. In al doilea…

- Parlamentarii au gasit o cale prin care ar putea sa scape de acuzatia de trafic de influenta. Vor sa-și modifice statutul pentru a putea face lobby in favoarea unor firme, ceea ce acum le este interzis. Desi spun ca nu vor primi niciun bonus de la patroni, senatorii si deputatii se feresc sa vorbeasca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul AKM“, a depus o initiativa legislativa prin care alesii din Parlament ar primi dreptul de a intermedia relatia dintre oameni de afaceri, pe de o parte, si primari sau reprezentanti ai Guvernului, pe de alta parte, fara a fi acuzati de trafic…

- Basescu, la Comisia SRI: Am trecut doar sa salut Fostul presedinte Traian Basescu a plecat marti de la comisia SRI, dupa circa 5 minute, la iesire declarand ca "am trecut doar sa salut comisia". Basescu a spus ca marti nu a dat declaratii in sedinta comisiei de control a SRI. Chestionat cu privire…

- Prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii insolvenței persoanelor fizice pana la 1 ianuarie 2018 a fost adoptata, marti, de Camera Deputatilor, for decizional. Deputatii au adoptat Ordonanța Guvernului 6/2017 cu 264 voturi „pentru”, unul „impotriva” și doua abțineri. Deputatul liberal Ioan…

- PSD vrea reintroducerea obligativitații uniformei școlare . Motivul depunerii unei inițiative legislative cu acest subiect este incredibil. Aleșii spun ca ”fetitele care poarta fuste scurte atrag privirile baietilor, in clasa”. In plus, se elimina ”discriminarea dintre elevii saraci si cei care provin…

- ALDE cere aplicarea Legii cooperatiei agricole/ Deputatul Calota Ica: “Asocierea ar crea multe avantaje producatorilor agricoli” in Politic / Legea cooperatiei agricole, votata de Parlament in luna iunie a anului 2016 si promulgata de presedintele Klaus Iohannis o luna mai tarziu, vizeaza…

- Guvernul pregateste doua noi legi pentru pensionari. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca legea pensiilor nu este gata si nu poate fi luata in calcul pentru bugetul pe 2018, astfel ca ea nu va intra in vigoare anul ce vine. Potrivit RTV vor fi doua legi ale pensiilor, una cu contributivitate mai…