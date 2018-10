Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca in formatiunea din care face parte sunt unii oameni care, in loc sa isi vada de treaba in continuare, "au alte preocupari - sa jigneasca partidul".



"Oamenii isi dau arama pe fata, nu au inteles nimic dupa Comitetul Executiv. In loc fiecare sa isi vada de treaba lui in continuare, altii au alte preocupari, sa jigneasca, sa mearga in teritoriu, sa jigneasca partidul, sa jigneasca conducerea, colegii ministri. Astia sunt oamenii, calitatea umana, nu am ce sa le fac. Intr-un partid mare, cum spunea cineva, sunt tot felul de oameni,…