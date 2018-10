Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajulu in luna august 2018 a crescut cu 0,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta (4,2%), potrivit datelor prezentate de Institutul National de Statistica. Acelasi document arata ca rata somajului la barbati a fost cu 1,4 puncte procentuale mai mare decat la…

- Populatia activa a Romaniei era la finele lunii iunie de 9,21 milioane persoane, in scadere cu 206.000 persoane fata de perioada similara din 2017, din numarul total, 8,83 milioane persoane fiind ocupate, in scadere cu 135.000, potrivit datelor INS, preluate de Mediafax. In acelasi timp, numarul somerilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) isi propune sa "analizeze efectele" prevederilor Legii nr. 132/2017, ce stabileste noile reguli in materie de asigurari RCA, la un an de la intrarea in vigoare a acesteia, in contextul in care...

- "Eu nu pot sa spun in prezent, nu am nicio abilitare de la Consiliul de Administratie sa spun ca am castigat razboiul. O batalie s-a castigat in sensul ca e clar ca inflatia vine in jos. Mai mult de atat nu va pot spune. Nu ma intrebati. Sunt sanse ca intr-adevar sa nu mai creasca prea mult. Nu pot…

- Ponderea intreprinderilor inovatoare a fost de 10,2% in perioada 2014-2016, in scadere cu 2,6 puncte procentuale, fata de perioada 2012-2014, conform rezultatelor cercetarii statistice privind inovatia in intreprinderile din mediul de afaceri, insa finantarea publica a crescut cu 17,6%, informeaza…

- Ramura agricola din Romania a cunoscut o creștere semnificatica in 2017 fața de anul precedent. Potrivit datelor INS, Aanul trecut valoarea productiei ramurii agricole a fost mai mare cu 12,5%. Producția vegetala a crescut cu 19,5%, in timp ce productia animala a scazut cu 0,4%, iar serviciile agricole …

