- "Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanța. Era normal sa se intample asta dupa ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decat denunțul unui arestat. Cel indicat de denunțator ca ar fi fost…

- Lia Olguta Vasilescu scrie pe Facebook, despre cazul presedintelui CJ Neamt Ionel Arsene, ca acesta este inca un abuz al DNA impotriva unui lider PSD, sustinand ca dosarul este unul superficial. Arsene a fost plasat vineri sub control judiciar.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, comenteaza dosarul deschis de DNA pe numele liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea, afirmand ca acesta este "un nou abuz" al DNA impotriva liderilor PSD. Ea se intreaba, intr-o postare pe Facebook, "cate mai toleram?".

- Traian Basescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat președintelui Klaus Iohannis, ca reacție a propunerii Vioricai Dancila în funcția de premier al României. ”Jucati, Domnule Presedinte ! Cred ca merita. Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa amenințarile PSD la adresa lui Klaus Iohannis cu suspendarea. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca și-ar dori ca Iohannis „sa le dea una peste bot” și ii cere președintelui sa le transmita cum ar putea PNL sa-l ajute sa faca asta.„Cum…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna "stat paralel" vor face din "smecherie" lege pe bune, scrie New.ro.

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…

- Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de…

- "Eu nu stiu ca doamna sa fi facut o asemenea declaratie. A postat un mesaj preluat, dupa ce a vazut ce contine cu adevarat mesajul am inteles ca l-a retras. Nu (sunt incompetenti politistii-n.r.), am vorbit cu domnia sa, nu este opinia dumneaei si nici a mea. Dumnezeule, nu exista asa ceva, avem…

- Viceprimarul din Craiova, Adrian Cosman, a postat pe Facebook un clip animat din care reiese ca PSD si ALDE aduc modificari Codurilor Penale pentru a nu mai exista &"tapi ispasitori" ai anchetatorilor, în film fiind numiti incompetenti, clip ce a fost

- Politistul-vedeta de pe Facebook, Marian Godina, comenteaza, pe contul sau de socializare, reactiile internautilor dupa confundarea de catre presa a victimei crimei de la metrou cu o alta femeie, cu acelati nume: „Intelegeti ce inseamna pentru unii sa citeasca o stire de pe net? Sau sa se uite la o…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cazul crimei de la metrou.

- In acest sens, ea a avut o postare pe rețeaua de socializare. [citeste si] "Vad ca Poliția ii amenința cu dosare penale pe cei care instiga la violența pe Facebook. Foarte bine. Instigarea la violența nu a facut vreodata parte din retorica protestelor. Dimpotriva. Foarte dimpotriva.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri propunerea de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor potrivit careia statul va fi obligat sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva magistratului care a savarsit o eroare cu rea-credinta sau din grava neglijenta.Dragnea…

- PSD renunța la mitingurile impotriva statului paralel, dupa moartea Regelui Mihai. Decizia a fost luata, potrivit unor surse social-democrate, in cadrul unei intalniri pe care lideri din conducerea partidului au avut-o la sediul central al partidului. Formațiunea a anunțat și oficial decizia de a renunța…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc mitinguri…

- Precizarea vine dupa ce, luni, la sediul Primariei Capitalei a avut loc o intalnire intre reprezentantii transportatorilor si edilul Bucurestiului. In urma acesteia, Municipalitatea a anuntat ca va impune un nou regulament de functionare a taximetristilor. „Prin noul regulament, vor fi interzise…

- Nici nu au lansat bine ideea unor mitinguri de amploare in Capitala si in marile orase din tara, ca unii social-democrati au inceput deja mobilizarea sustinatorilor. Primii la start sunt cei din organizatia PSD Dolj, care anunta, pe Facebook, organizarea unei manifestatii de proportii in Craiova.Anuntul…

- „Piata Victoriei a devenit acum spatiu pentru un nou targ de Craciun si am solicitat doamnei Firea sa anuleze aceasta intentie. Piata Victoriei este locul unde in acest moment au loc aceste manifestatii impotriva legilor coruptiei care submineaza statul de drept", a declarat, miercuri, presedintele…

- Membrii Comitetului Executiv National al PSD s au reunit pentru a adopta, unanim, rezolutia "Statul paralel si ilegitimldquo; PSD istii vor, intr adevar, ca romanii sa iasa in strada si sa lupte impotriva asa numitului stat paralel ... Nu cred... Si am sa argumentez. Cum sa si doreasca romanii reuniti…

- Conform reglementarilor europene, depozitele bancare sunt garantate in prezent pana la nivelul de 100.000 de euro. Insa Franta, Italia si Comisia Europeana vor ca sistemul de garantii pentru depozitele bancare sa fie finantat printr-un fond comun al zonei euro, in contextul planului de consolidare…

- Pana sa se afle soarta motiunii de cenzura initiate de liberali, si dupa ce a urcat in doua randuri la tribuna salii in care s-a dezbatut si, ulterior, supus votului demersul Opozitiei, seful Guvernului a raspuns catorva intrebari din partea presei. Una dintre ele a vizat notiunea invocata in rezolutia…

- La Iasi, accidentele rutiere baga in pamant zeci de oameni. Numarul accidentelor rutiere mortale a urcat considerabil in primele 9 luni ale acestui an, fata de anul trecut. In acest an, au murit in urma evenimentelor rutiere cu 9 persoane mai mult decat in cursul anului anului trecut. Daca in aceeasi…

- Inainte de audierea lui Dumitru Dumbrava au aparut tot felul de dezvaluri privind contul de Facebook al acestuia, prin care ar transmite directive jurnaliștilor care sunt in colaborare cu acesta, dar și unora dintre magistrați. Daniel Dragomir a facut noi declarații cu privire la campul tactic, din…

- Afirmatii soc ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la TVR, la emisiunea Romania9, moderata de Ionut Cristache, ministrul a facut dezvaluiri incredibile.Citește și: Transfer istoric la FCSB: Ce suma uriașa i-a intrat in cont patronului Gigi Becali "E foarte posibil…

- Fostul colonel SRI a anunțat ca începând de miercuri va devoala „câmpul tactic” al generalului SRI Dumitru Dumbrava. „Statul paralel descoperit. Voi începe sa prezint statul paralel în toata splendoarea sa. Mâine generalul Dumbrava…

- Jurnalistul Adrian Georgescu a postat pe pagina personala de Facebook o imagine care arata ce inseamna in realitate statul paralel. Nu e clar daca celor doi barbati le-a pus gand rau Liviu Dragnea si PSD.

- Accidentul in care au fost ranite trei persoane s-a petrecut la iesirea din comuna Lazu, intre doua autoturisme. In urma impactului, o femeie a fost grav ranita si a intrat in stop cardiac. A fost resuscitata de cadrele medicale sosite la fata locului, fiind apoi transportata cu elicopterul la Spitalul…

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat ca cei care locuiau in camin au revenit in camere dupa circa o ora. "Incendiul a izbucnit in caminul nr. 14 din complexul studentesc Hasdeu intr-o bucatarie de la etajul 1, care a ars de la niste oale uitate pe foc. N-a fost nimeni…

- Centrul de Securitatea Cibernetica al Administratiei saudite a transmis ca atacul cibernetic a implicat folosirea programului de tip malware "Powershell", insa nu a facut niciun comentariu in legatura cu posibila sursa a atacului si nici ce institutii au fost vizate. Arabia Saudita a fost…

- Potrivit ofiterului de presa al Serviciilor Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, Liliana Puscasu, la fata locului se afla mai multe echipe de pompieri. Peste 20 de salvatori sunt implicati in lucrarile de evacuare. Din primele informatii se cunoaste ca doi barbati au decedat, iar…

- Astfel, Iordache a propus BPR modificarea Hotararii Parlamentului prin care s-a infiintat Comisia si includerea urmatorului articol: „examinarea, modificarea si completarea, dupa caz, a tuturor actelor normative cu incidenta asupra justitiei, in vederea reformarii sistemului judiciar, aflate in…

- Soros, miliardar american de origine ungara, a fost in ultimul timp tinta atacurilor lansate de Guvernul condus de Viktor Orban, existand diferente mari de opinie intre partidul de guvernamant Fidesz si miliardarul american. ”Budapesta alimenteaza sentimentul antimusulman si foloseste masuri…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a scris, pe Facebook , ca seful PSD, Liviu Dragnea, si cei din jurul sau "sunt tot mai rupti de realitate", iar PSD este "deturnat" si "tarat intr-o lupta cu un dusman imaginar", pentru ca "statul paralel chiar exista", iar "Liviu Dragnea este exponentul cel mai notoriu…

- DC News a intrebat cititorii site-ului daca au dreptate social-democrații, mai exact: exista sau nu stat paralel. In urma voturilor, s-a constatat ca mai mult de jumatate dintre persoanele care au participat considera ca exista stat paralel. „Da, au dreptate. Exista stat paralel" sunt de parere…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a scris sambata pe Facebook ca "tot ce nu asculta de PSD, e stat paralel!" si ca "este foarte posibil ca pana si legile economice sa comploteze impotriva lor", iar "victimizarea PSD este un pic cam prea penibila". Asta dupa ce, vineri, PSD adoptat in Comitetul Executiv…

- ”Tot ce nu asculta de PSD, e stat paralel! Este foarte posibil ca pana si legile economice sa comploteze impotriva lor, caci nu se supun politicilor fiscale aberante. Tot in aceeasi cheie, putem gandi ca si institutile europene fac parte din statul paralel. Asta pentru ca nu scrie in raportul MCV…

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- Cazul extrem de grav s-a petrecut in Murgeni, un oras din Vaslui, unde aproape jumatate din populatie este de etnie rroma. Agresorul, un elev de clasa a IX-a, a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatia de santaj, insa procurorii au dispus ulterior cercetarea lui sub control judiciar, masura care…

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- Mai exact e vorba despre initiativa care prevedea ca funcționarii publici sa nu mai poata fi suspendați in cazul in care sunt trimiși in judecata. Un exemplu este al lui Dan Rușanu, funcționar public precat din PNL, care s-a dovedit ca era nevinovat și achitat in dosarul ASF. ”Astazi, in Biroul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, judecat in Dosarul „Ferma Baneasa”, spune ca partidul sau va susține in continurea pachetul de modificari la legile Justiției, sugerand ca astfel va fi distrus „statul paralel” care l-ar ajuta și președintele Klaus Iohannis. Tariceanu spune printre altele pe Facebook…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca propune adoptarea unei ordonante de urgenta care sa scada contributia angajatului la Pilonul II de pensii (fondurile private) de la 5,1% cat este in prezent la 3,7%, incepand cu 1 ianuarie 2018. Vasilescu…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a fost cel mai vehement opozant al impacarii dintre Sorin Grindeanu si liderii PSD. Dupa propunerea fostului premier pentru functia de presedinte al ANCOM, Desi nu uita "tradarea" lui Grindeanu, Stefanescu renunta la scandal si arunca vina pe Victor…