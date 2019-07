Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 05 iulie, fostul edil al Constantei implineste varsta de 51 ani. Cu prilejul acestui eveniment, familia lui s a prezentat la Penitenciarul Rahova, acolo unde a fost transferat dupa audierea in cazul celor patru dosare. La programul de vizita s au prezentat fiul sau, viitoarea sotie, Roxana Mihalache,…

- Roxana Mihalache, iubita lui Radu Mazare,viitoarea sotie a lui Radu Mazare, a declarat, dupa ce l-a vizitat la Rahova, ca nu a discutat inca nimic despre nunta un fostul edil al Constantei. Aceasta a mai spus ca Mazare coase si calca fete de perna si cearceafuri.

- Puternic, increzator si barbat! Asa il vede Raducu Mazare pe tatal sau, aflat acum incarcerat, la Penitenciarul Rahova. De acolo, din spatele gratiilor, fostul edil al Constantei pastreaza in permanenta legatura cu fiul sau si il suna ori de cate ori ii este permis. Asa cum s-a intamplat si in timpul…

- Fratele lui Radu Mazare a declarat vineri, la Penitenciarul Rahova unde este incarcerat fostul edil, ca peste doua saptamani acesta va fi vizitat de Arhiepiscopul Tomisului. De asemenea Mihai a ținut sa precizeze ca fostul primar s-a obisnuit cu noile conditii. „Stiu ca se vehicula (ca Mazare va fi…

- Fratele fostului primar Radu Mazare, Mihai Mazare, a fost astazi la Penitenciarul Rahova. Acesta le a declarat jurnalistilor ca fratele sau este bine si ca s a obisnuit cu noile conditii, transmite Romania TV.Pana la urma vom avea multe vizite de facut. Eu zic ca va trece peste asta. Primele saptamani…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea reglementarea aplicațiilor alternative de transport prin reguli simple, care sa fie aplicabile tuturor. Teodorovici a anunțat o intalnire la Guvern cu parțile implicate. „Aici este mult de lucru la nivel de guvern. Daca nu ma insel, chiar maine(miercuri,…

- "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat. In acest context doresc sa fac…

- Raducu Mazare, fiul fostului edil de Constanta, Radu Mazare, a avut o interventie telefonica in direct la Romania TV. Mazare jr. se afla in aceste momente in Madagascar pentru a fi aproape de tatal sau care se afla in custodia autoritatilor."Sunt in Madagascar. Il vizitez pe tata zilnic, ii duc de mancare",…