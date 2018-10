Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier judetean Isidor Raducea, vicepresedinte al PNL Dolj, a demisionat, vineri, din partid. Raducea a declarat pentru AGERPRES ca si-a depus demisia la sediul PNL Dolj din Craiova in cursul zilei de vineri pentru ca doreste "sa mearga pe un alt drum", fara a mai avea vreo apartenenta…

- Despre politicianul aflat in fruntea Primariei Oradea s-a aflat, in cursul zilei de marti, ca a ales sa renunte la functia de prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal. Ilie Bolojan ramane cu calitatea de simplu membru in cadrul PNL. Si in vara, mai precis in iunie, s-a vehiculat ca liberalul…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedintele organizatiei judetene Bihor a Partidului National Liberal, a demisionat din functia de prim-vicepresedinte pe strategii politice al PNL. "La inceputul saptamanii trecute mi-am depus demisia la sediul central PNL", a declarat Bolojan,…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru cere conducerii organizatiei judetene a PSD Botosani sa consulte membrii filialei inainte de votul de vineri din Comitetul Executiv National al partidului, cand se va pune in discutie scrisoarea privind demisia presedintelui Liviu Dragnea.Rotaru a declarat,…

- Barbatul care a ranit azi noapte un polițist, care a incercat sa-l opreasca in trafic, a fost retinut pentru 24 de ore. El urmeaza sa fie prezentat astazi instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Potrivit IPJ Dolj, aseara, ...

- Biroul Permanent Central al ALDE a decis saptamana aceasta numirea ministrului Grațiela Gavrilescu in funcția de președinte interimar al Organizației de Femei. O data cu aceasta numire, președintele ALDE Argeș, Simona Bratulescu, a fost ...

- Senatorul de Arges Ion Popa va prelua conducerea interimara a organizatiei judetene ALDE Constanta.Decizia a fost luata astazi la Bucuresti, in Biroul Politic Executiv, a transmis responsabilul.Daniel Learciu a ramas membru doar in delegatia permanenta nationala dar a pierdut functia de vicepresedinte…