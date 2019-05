Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, juriul - format din criticul Alexandru Calinescu, in calitate de presedinte, alaturi de scriitorii Bogdan Cretu, Codrin Liviu Cutitaru, Doris Mironescu si Antonio Patras - a decis ca in acest an sa nu se acorde premiul pentru debut. „Laureatul acestei editii este un scriitor inca tanar…

- La aceasta manifestare vor participa 500 de elevi si profesori din toate judetele tarii, programul oferit fiind unul dens, in care latura competitionala se completeaza cu activitati culturale si educative, care surprind pulsatia vietii spirituale a Iasilor: 22 aprilie: ora 16.30 - Deschiderea festiva…

- Cursa pentru Premiul National de Proza „Ziarul de Iasi" se apropie de sfarsit, juriul stabilind in acest moment, din lista cu cele 10 nominalizari, cinci posibili castigatori. Astfel, scriitorii si criticii Alexandru Calinescu, in calitate de presedinte, Bogdan Cretu, Codrin Liviu Cutitaru, Doris Mironescu…

- In perioada 13 – 17 aprilie, universitațile ieșene iși vor deschide porțile pentru absolvenții de liceu care doresc informații despre curricula academica ieșeana. Recent, in cadrul unei conferinte de presa desfașurate la Primaria Iași, cinci universitati de stat iesene si-au prezentat programele prin…

- Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” si Universitatea Nationala de Arte „George Enescu”,…

- In perioada 13 – 17 aprilie va avea loc a doua ediție „Iasi – Orasul studentiei tale. Porti deschise la universitatile iesene”, program educational al municipalitații ieșene și a mediului universitar. Prin intermediul acestuia, Primaria Municipiului Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea…

- Un grup de profesori universitari de la „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a anunțat ca joi, de la ora 12.00, va fi organizat un protest pe treptele instituției de invațamant superior, in zona leilor care „pazesc” intrarea principala, fața de „asaltul continuu asupra statului de drept”. Pana acum,…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” (UȘAMV) din Iași a stabilit conditiile și calendarul admiterii pentru anul universitar 2019-2020, Metodologia pentru acest eveniment putand fi consultata pe site-ul instituției de invațamant superior, http://www.uaiasi.ro/admitere…