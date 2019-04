Stiri pe aceeasi tema

- A trecut prin multe greutați și a avut parte de un „sejur” complicat in Thailanda. Acum, fosta concurenta, Cati, pare ca si-a gasit linistea si fericirea. Sa fie totul din cauza unui barbat? Ultima imagine postata de bruneta spune totul!

- Sezonul 5 al celui mai picant reality show, Insula Iubirii, va incepe pe 22 aprilie, de la ora 20:00, pe Antena 1. Radu Valcan, prezentatorul emisiunii a dezvaluit cateva informatii picante despre ce urmeaza telespectatorii sa vada pe micile ecrane.

- Producatorii show-ului au facut marele anunț. Iata cand incepe Insula Iubirii sezonul 5! Dupa 4 sezoane pline de drame amoroase, legaturi interzise și povești de iubire fierbinți, Insula Iubirii revine pe micile ecrane cu cel de-al 5-lea sezon! Anunțat mai devreme ca de obicei, se pare ca acest sezon…

- Antena 1 a anuntat cand va avea premiera cel de-al cincilea sezon „Insula iubirii“, show filmat in Thailanda si in care mai multe cupluri isi testeaza relatia, concurentii fiind nevoiti sa tina piept unor „ispite“.

- La „Insula iubirii”, a ajuns rapid unul dintre cei mai cunoscuți concurenți, prin devotamentul fața de partenera. De cand s-a ars, la propriu și la figurat, din cauza Loredanei, Hamude a devenit o prezența liniștita, despre care nu se știu mult lucruri.

- Ionuț Gojman, fost concurent la „Insula Iubirii” in sezonul patru, se intoarce in sezonul cinci, dar din postura de ispita. Invitat in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, Ionuț Gojman susține ca va fi un sezon cum nu a mai fost pana acum.

- Razvan Simion a facut declarații despre divorțul de Diana, cea care i-a fost partenera de viața foarte mulți ani și impreuna cu care are doi copii. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a fost casatorit, timp de mulți ani, cu Diana Simion. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, o fetița…

- Dupa ce a divorțat de Hannelore, Bogdan de la „Insula iubirii” a dezvaluit detalii șocante din relația lor, plina de nabadai. Invitat la „Xtra Night Show”, Bogdan a dezvaluit faptul ca fosta lui soție a pierdut o sarcina.