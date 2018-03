Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informeaza romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior ca are o sarcina gemelara și ca se afla in Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astazi absența Elenei…

- Oana Roman a starnit reacția fanilor, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un meniu de mancare. Prietenii virtuali au criticat-o aspru și i-au reproșat ca, deși vrea sa slabeasca, se gandește numai la bucate. Vedeta nu a ramas indiferenta și a raspuns unor mesaje, la fel de dur. “Iau masa in oras…

- Radu Valcan și soția lui, Adela Popescu, formeaza unul dintre cele mai apreciate și discrete cupluri din showbizul autohton. Actorul a dezvaluit ce calitați apreciaza la o femeie și cum a reușit Adela sa ii cucereasca pentru totdeauna inima. Cei doi au impreuna un baiețel, de aproape doi anișori. „Cred…

- Deși studiaza la Suffolk University, in orașul american Boston, Alexandru, fiul lui Marian Vanghelie, a stat, in ultima vreme, mai mult pe acasa, in Romania. (VEZI ȘI: Fiul lui MARIAN VANGHELIE si fiica lui ADRIAN ENACHE, tandreturi in miez de noapte!) Și daca tot petrece un timp pe plaiurile mioritice,…

- Mirela Vaida Boureanu l-a facut pe Radu Valcan sa tresaa și apoi sa ramana mut de uimire! Totul s-a intamplat la o petrecere de botez, unde vedeta a cantat și a fost apreciata de cei prezenți. „Hai sa mai cantam o data melodia „Canta cucul”. Eu sunt din Moldova, dar nici Bucovina nu-i departe. (…) […]…

- Ce a spus Mirela Vaida despre Radu Valcan in cadrul unui eveniment la care au participat. Prezentatoarea tv a intreținut atmosfera la un botez unde a interpretat mai multe melodii cunoscute. Vedeta nu a uitat sa spuna și cateva glume, spre incantarea invitaților. Printre cei menționați de Mirela Vaida…

- EXATLON. Fanii nu ințeleg ce mai cauta Alina in emisiune. Pe rețelele online curg mesaje de indignare la adresa razboinicei. Cele mai multe comentarii la adresa ei sunt negative. Fanii show-ului fenomen de la Kanal D susțin ca Alina este cu doua fețe. „Adevarul este saraca Alina, ca se face din ce in…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Adela Popescu a trecut printr-o perioada foarte grea, pentru ca a ramas singura cu baiețelul ei și al lui Radu Valcan. Partenerul ei de viața i-a spus ca o ”parasește” pentru cateva saptamani, desigur, in interes profesional. Radu a fost nevoit sa stea in Thailanda, unde prezinta show-ul ”Insula Iubirii”.…

- Adela Popescu a marturisit cum a reacționat in momentul in care a aflat ca partenerul ei de viața, Radu Valcan, va sta pentru o perioada mai lunga de timp in Thailanda, acolo unde filmeaza pentru show-ul Insula Iubirii, pe care il prezinta la Antena 1. Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- HOROSCOP 14 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este momentul sa te gandesti la proiectele sau actiunile comune cu prietenii. Rasturnarile de situatie pot aparea fie de la banii implicati, fie de la valorile morale diferite. In orice situatie observa atent desfasurarea lucrurilor si…

- Lora s-a suparat rau, drept dovada ca a postat, pe pagina s-a de socializare, un mesaj dur. Deși este o persoana calma, care nu a fost nici implicate in scandaluri, Lora a fost, totuși, deranjata de ceva. Prietenii ei au sfatuit-o sa nu puna la suflet, dar vedeta nu a rezistat și s-a descarcat cu […]…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Lidia Buble și-a vopsit parut in roz! Iar fanii ei au apreciat schimbarea și i-au dat numai comentarii favorabile. Ba chiar unul dintre ei nu a recunoscut-o! Schimbare radical de look a artistei Lidia Buble. Vedeta a renunțat la parut blond, cu care a obișnuit, și a postat o poza in care a surprins!…

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Andrei Stoiva va parasi competiția, din cauza unor problem medicale. Cosmein Cernat este cel care le-a dat vestea colegilor lui Andrei. ”Faimoșii” pierd, astfel, unul dintre cei mai buni concurenți. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- „The Motans” revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de solistul trupei de peste Prut, Denis Roabeș, și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentruhit-urile “Friend Zone”, “Weekend”,“Nota de plata”, “August”. De…

- Pepe i-a luat prin surprindere pe toți cu un anunț emoționant facut in aceasta dupa-amiaza. Tatic a doua fetițe superbe pe care i le-a daruit soția lui, Raluca, el a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj cu subințeles. Fanii s-au bucurat cand au vazut atat imaginea, cat și mesajul transmis…

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Actrița a fost inmormantata miercuri, 21 februarie, in prezența rudelor și a prietenilor apropiați. Imaginile…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Mihai Bendeac a implinit 35 de ani, vineri (16 februarie). Chiar daca a fost ziua lui, actorul a muncit pana noaptea tarziu. Cand a ieșit de la filmari, juratul de la „iUmor” a avut parte de o surpriza. Mașina actorului a fost „vandalizata” de colegii lui, in frunte cu Cheloo. Prietenii „inventivi”…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…

- HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este bine sa fii cat mai discret. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe…

- Radu Valcan și Adela Popescu se iubesc la fel ca in prima zi. Gestul facut de prezentatorul de televiziune de Ziua Indragostiților este dovada vie ca iși iubește enorm soția. Prezentatorii de televiziune Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc.…

- Adela Popescu si Radu Valcan formeaza unul din cele mai indragite cupluri mondene. Astazi, cei doi isi serbeaza povestea de iubire, urmand ca in vara sa aniverseze 3 ani de cand formeaza un cuplu si oficial. Cu aceasta ocazie, Adela Popescu i-a transmis cea mai frumoasa dedicatie de dragoste sotului…

- Este doliu la Hollywood! Un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Consilierul MAZILIT…

- Gazda emisiunii “Insula iubirii”, de la Antena 1, Radu Valcan, implineste 41 de ani joi, 8 februarie. Click! va prezinta fotografii de la debut cu chipeșul barbat, dar și povestea de dragoste dintre el și Adela Popescu, actrița care a reușit sa-l faca barbat de casa. Tatal lui, Vasile, susține ca el…

- Adela Popescu a facut una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pentru partenerul ei de viața, actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan. Radu Valcan a implinit 41 de ani pe 8 februarie. Prezentatorul de televiziune este casatorit, din august 2015, cu vedeta TV Adela Popescu . In…

- Mesajele Andreei Balan au creat reacții neașteptate. Artista a publicat pe contul de socializare doua imagini ce creaza o iluzie optica spectaculoasa, alaturi de care a scris cateva vorbe. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a impartașit fanilor cate ceva din experiența ei și despre cum vede…

- Adela Popescu, experiența de neuitat in Dubai, alaturi de soțul și baiețelul ei, in varsta de un an și jumatate. Cei doi au fost cinci zile in Dubai si inca opt in Mauritius, iar vacanta in trei a fost una de vis. „Am ezitat multi ani sa mergem in Dubai. Inainte sa il avem pe Alexandru (n.r. fiul lor…

- Adela Popescu a acordat dintotdeauna o atenție speciala ingrijirii tenului. Pe langa ritualul zilnic de acasa, vedeta obișnuia sa mearga și la cosmetica, insa vizitele acolo se incheiau tragic pentru… fața ei. Vedeta Pro TV iși amintește de perioadele in care a trait experințe de-a dreptul traumatizante…

- Adela Popescu a avut parte de o intalnire de gradul zero cu fostul sau iubit, actorul Dan Bordeianu. cei doi s-au revazut in platoul emisiunii pe care vedeta o prezinta la Pro TV. Inainte de a se casatori cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan, Adela Popescu a trait o poveste de dragoste cu actorul…

- Miercuri, 17 ianuarie, de la ora 20.00, la “Guess My Age - Ghicește varsta”, doi frați gemeni, Alexandru și Valentin Sen, in varsta de 29 de ani, vin sa-și testeze intuiția, intr-o noua ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…