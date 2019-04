Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand cel de-al cincilea sezon al emisiunii ”Insula Iubirii” va debuta pe micile ecrane, la Antena 1, iar Radu Valcan, prezentatorul reality-show-ului a venit la ”Xtra Night Show”, unde a vorbit despre ce se va intampla in emisiune.

- Sezonul 5 din „Insula iubirii” va avea marea premiera luni si toata lumea asteapta cu sufletul la gura sa vada ce se va intampla de data aceasta in Thailanda. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Radu Valcan a oferit cateva detalii picante!

- INSULA IUBIRII 2019 se anunta o editie de execeptie. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși expuna relațiile. Astfel, in timp ce foștii concurenți inca incercau sa invețe sa traiasca…

- "Cred ca imprevizibilul a fost cuvantul de ordine!", spune prezentatorul Radu Valcan despre cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii care va avea premiera luni, 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1. "Cu toate ca am ajuns la sezonul cinci și am crezut ca deja am vazut foarte multe lucruri din ce…

- Pe 22 aprilie incepe unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1, iar cele șase dintre ispitele sezonului 5 sunt Nicoleta Dragne, Irina Stroia, Mircea, Adrian Savin, Adrian Demetrian si Ionut Gojman. „Nu mi se pare atat de dificil sa fii ispita. Depinde cum te pliezi pe caracterele celorlați.…

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Ionuț Gojman, fost concurent la „Insula Iubirii” in sezonul patru, se intoarce in sezonul cinci, dar din postura de ispita. Invitat in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, Ionuț Gojman susține ca va fi un sezon cum nu a mai fost pana acum.

