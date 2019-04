Stiri pe aceeasi tema

- Ti l-ai imaginat vreodata pe Radu Valcan in rolul de ispita? Ei bine, sunt telespectatori care au facut-o. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", prezentatorul celui mai indragit reality show a fost intrebat daca ar accepta sa fie ispita!

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt unul dintre cele mai frumoase și bine sudate cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi sunt casatoriți din 2015 și au impreuna doi baieței, pe Alexandru, in varsta de 3 ani, și Andrei, care a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut. Adela Popescu și Radu Valcan…

- INSULA IUBIRII 2019 se anunta o editie de execeptie. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși expuna relațiile. Astfel, in timp ce foștii concurenți inca incercau sa invețe sa traiasca…

- "Cred ca imprevizibilul a fost cuvantul de ordine!", spune prezentatorul Radu Valcan despre cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii care va avea premiera luni, 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1. "Cu toate ca am ajuns la sezonul cinci și am crezut ca deja am vazut foarte multe lucruri din ce…

- Radu Valcan și Adela Popescu au o casnicie model și doi copii care le fac zilele mai frumoase. Deși a trecut puțin timp de cand au devenit parinți pentru a doua oara, cei doi se gandesc deja la al treilea copil, care spera Radu, va fi fetița. "Da, ne dorim (n.r. o fetita) sa fim sanatosi si cred ca…

- Radu Valcan și soția sa, Adela Popescu, au avut un schimb de replici pe rețelele de socializare. Prezentatorul de televiziune Radu Valcan a plecat la munte, in timp ce partenera sa de viața, vedeta TV Adela Popescu a ramas acasa. Pe contul sau de Instagram, Radu Valcan i-a transmis un mesaj soție sale.…

- In ultima perioada, Radu Valcan este tot mai ocupat, mai ales de cand a venit pe lume cel de-al doilea copil. Prezentatorul TV și soția lui iși dedica majoritatea timpului celor doi baieți, iar de cele mai multe ori, atunci cand iși fac un plan, acesta se duce pe apa sambetei, așa cum s-a intamplat…

- Dupa terminarea difuzarii emisiunii "Insula Iubirii", Marinela Mavrodin si-a gasit alinarea in bratele unui barbat. Insa, la inceputul anului 2019, invitata in platoul emisiunii "Xtra Night Show", blondina a marturisit ca este din nou singura. Intrebata de internauti cum a reusit sa treaca peste, Marinela…