- Vrei sa participi la un workshop interactiv despre voința, limite, capacitate fizica, viața sanatoasa și sport? Ești invitat miercuri, 28 martie, de la orele 10.00 in Complexul M al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, sala 314, la o intalnire cu aradean Lucian Dincea, sportivul care a participat…

- Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura “I.L. Caragiale” Ploiești organizeaza o noua ediție a indragitului eveniment “Atelierele de Paști ”. Astfel, in perioada 26 – 30 martie a.c., in foaierul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, in intervalul orar 9.00 – 13.00, elevii ploieșteni…

- Conducera Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara a lansat proiectul “Internationalisation Ambassadors”. Mai exact, prin cadrul acestuia vrea sa evidentieze faptul ca fiecare student poate fi un posibil ambasador, atat cei romani cat si cei straini. Astazi…

- Vedetei italiane Elisabetta Canalis ii merge foarte bine și post George Clooney. De fapt, actrița de 39 de ani a trecut de mult peste eșecul relației cu superstarul american și și-a refacut viața, in 2014, alaturi de chirurgul Brian Perri, unul foarte respectat și care lucreaza la prestigiosul spital Sinai…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup ndash; turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 14 16 septembrie.Potrivit organizatorilor, competitia este organizata de catre Sport Arena Streetball si Federatia…

- La sfarsitul saptamanii, 71 de concurenti din toata tara vor canta la Brasov pentru Trofeul Festivalului „Flori in Tara Barsei”. Festivalul, ajuns la cea de-a 11-a editie, are loc in weekend-ul 24-25 martie, la Centrul Cultural Reduta. Sambata, de la ora 18, este programat spectacolul concurs, la…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat in aceasta seara in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins CSA Steaua in semifinale, scor 30 26 14 10 , in turneul Final Four de la Constanta.In meciul pentru titlu, HC Dobrogea Sud va intalni Poli Timisoara care tot astazi a invins…

- Mirela Vaida, ca o gospodina desavarsita, a mers sa faca piata si sa le cumpere copiilor fructe si legume proaspete. Nici prin minte nu-i trecea frumoasei prezentatoare de surpriza pe care avea sa o primeasca la piata.

- Potrivit comunicatului de presa emis de Compania Apa, ca urmare a codului roșu de inundații s-au inregistrat creșteri rapide de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol pe raul Tarlung, fapt ce a impus golirea controlata a lacului de acumulare care asigura sursa principala de apa a…

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inchis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Artista a devenit cunoscuta in 2016 datorita hit-ului “Rockabye”, creat in colaborare cu Clean Bandit și momentan innebunește internetul cu noua piesa creata in colaborare cu Marshmello, “Friends”. Atunci cand se intalnesc in aceeași camera, Marshmello și Anne-Marie vin cu cele mai bune și originale…

- Cinstirea Reginei Maria prin vernisajul unei expoziții cu imagini – document la Biblioteca Municipala “Radu Rosetti” din Onești se inscrie ca un eveniment onorant pentru municipiul de pe Trotuș.Acest lucru a avut loc dupa ce Asociația Culturala “Spirit Alecsandrin” (din al carui comitet de conducere…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona City Park Mall. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ Constanta a ajuns la fata locului.Traficul in zona este ingreunat. ...

- Pentagonul a confirmat ca la Washington va avea loc o parada militara, asa cum a solicitat presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a cerut luna trecuta o astfel de defilare dupa ce a asistat anul trecut la Paris, la parada militara de Ziua Nationala a Frantei.

- Donald Trump a facut o gafa care a fost criticata de toata lumea, atat in SUA, cat și in restul lumii. Președintele a participat la ceremonia de semnare a legii prin care SUA impun taxe pentru importurile de oțel și aluminiu. In cadrul discursului pe care l-a susținut, Trump a presupus…

- BERBEC Nativa din Berbec traieste pentru aventura si surprize, astfel incat o cerere in casatorie ar trebui sa includa toate lucrurile palpitante la care te poti gandi. Poate asta inseamna sa o faci in varful unui rollercoaster sau de ziua ei de nastere. Trebuie sa te asiguri ca o vei…

- Anunt de presa – Achizitia de utilaje de constructii performante la Andreea Construct Company SRL in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Nereguli constatate de Curtea de Conturi la Primaria Dracea/ Au fost platite lucrari neexecutate in valoare de aproape 1,2 miliarde de lei in Eveniment / Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei Dracea s-a desfasurat in perioada…

- Gala Premiilor Oscar, poate cel mai așteptat eveniment cinematografic al anului, s-a incheiat și a lasat in urma momente memorabile. Dincolo de discursurile emoționante, trofeele mult așteptate și defilarile pe covorul roșu, coafurile doamnelor au facut senzație la Dolby Theatre din Hollywood, acolo…

- „Ia cu tine numai slipul, hai sa... numaram nisipul”, spun versurile unui cantec. Ei bine, sambata, 3 martie, veți putea, eventual, sa numarați... fulgii de zapada. Asta pentru ca sunteți invitați la o alergare in slip.

- Un sofer care circula dinspre Rupea spre Brasov nu a adaptat viteza la conditiile de trafic si, intr-unul din sensurile giratorii dintre Feldioara si Brasov, a pierdut controlul volanului, a derapat si s-a rasturnat in santul de la marginea drumului. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Mirela Vaida a inceput cu forte proaspete noua sa emisiune „Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare a aparut, din nou, in fata publicului, totul spre bucuria fanilor sai care abia asteptau sa o vada. Insa surpriza, multi s-au aratat dezamagiti de noua emisiune. Indragita prezentatoare tv si-a…

- Vineri, 23 februarie 2018, oficialitați dambovițene il acompaniau pe ambasadorul Rusiei, Valeri Kusmin, și depuneau coroane de flori la monumentul din cimitirul Post-ul Ambasadorul Rusiei a sarbatorit Ziua Armatei Roșii la Targoviște, departe de ochii presei. Elevi, cu flori in maini, au fost aduși…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- In acest week-end, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura, organizeaza la EXPO Arad cea de-a patra ediție a targului ARpicultura. Vor participa producatori și comercianți de la care se pot achiziționa produse dulci și bio la prețuri decente. Targ cu vanzare: pentru apicultori și pentru public Oferta…

- Doi barbați au fost trimiși in judecata dupa ce au incercat sa mituiasca un polițist in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman…

- Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu” din Pitesti a gazduit vineri un eveniment special: aniversarea a 74 de ani de viata si a 50 de ani de cariera publicistica pentru directorul cotidianului „Argesul”, Mihai Golescu, odata cu lansarea unui proiect al ziarului privind revitalizarea satului argesean…

- Sotul Andreei Balan a trecut in cursul zilei de astazi printr-o situatie "de-a rasu'-plansu'". Un barbat a incercat sa-l pacaleasca pe sotul Andreei Balan si sa obtina de la acesta o suma de bani.

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…

- Anca Pandrea nu mai poate merge la mormantul lui Iurie Darie, de ziua ei și asta pentru ca actrița se afla inca internata in spital. Pentru ca nu se simte bine, medicii au decis sa o mai țina sub supraveghere. Deși obișnuia ca de ziua ei de naștere sa mearga cu tort și șampanie la mormantul soțului…

- Amadeus a cantat la World Economic Forum in Elvetia in conditii de maxima securitate Este vorba de un concert pe care l-au sustinut in Elvetia in cadrul prestigiosului eveniment, pentru care conditiile de securitate s-au aflat la cel mai inalt nivel. Artistele din Romania au fost invitate sa asigure…

- Contratenorul Cezar Ouatu si pianista Ioana Maria Lupascu, vor susține un concert extraordinar la Opera Brasov. Sambata, 3 februarie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, in continuarea Festivalului W.A. Mozart, 2018, organizat de Opera Brașov, iubitorii muzicii bune sunt invitați la recitalul…

- Zeci de viermi au fost gasiți pe picioarele unui cuplu candian dupa ce au plecat într-o vacanța în Republica Dominicana și s-au plimbat desculți pe plaja. Doi tineri dde 25, respectiv 22 de ani, din Winsdor, s-au întors acasa cu mâncarimi uriașe pe picioare, care…

- August si septembrie, lunile cu cele mai multe incendii in Eveniment / In anul 2017, comparativ cu 2016, numarul incendiilor a crescut cu aproximativ 3% (de la 407 in anul 2016, la 421 in anul 2017), iar cel al incendiilor de vegetatie a crescut cu aproximativ 1,5% (de la 827 in anul 2016 si la 839…

- Actorul Gerard Butler (48 ani) a trecut printr-un grav accident de motocicleta la sfarșitul anului trecut, insa abia acum a avut puterea de a vorbi despre aceasta perioada traumatizanta. El a marturisit recent, intr-o emisiune televizata, ca in momentul impactului a fost sigur ca va muri sau ca va ramane…

- Clubul Nautic Roman organizeaza astazi, o conferinta de presa, impreuna cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime CNAPM Constanta S. A., la sala de conferinte din incinta Garii Maritime din Portul Constanta sediul CNAPMC, Poarta 1 , cu ocazia prezentarii proiectului unui eveniment nautic…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, de la ora 18.30, artistii Operei Brasov va invita la primul spectacol de balet din 2018: „L’Heure d’Or de Paris”. „L’Heure d’Or de Paris” este construit pe muzica apartinand clasicilor francezi: C. Debussy, Ch. Gounod, J. Massenet, C. de Saint-Saens. …

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si mai multi membri ai cabinetului sau au suferit iritatii oculare severe dupa ce au participat la un eveniment saptamana trecuta in statul Queretaro (centru), a anuntat intr-un comunicat duminica seara biroul presedintelui, informeaza luni Reuters, citeaza…

- Liviu Varciu recunoaște ca nu a știut niciodata sa se imbrace. Prezentatorul tv a vorbit despre perioada anilor 2000, cand era unul dintre cei mai apreciați artiști. Pe vremea aceea, Liviu era era plin de inele si bratari din aur și nu știa sa iși asorteze hainele. El s-a aflat intotdeauna in categoria…

- Mihaela Buzaenscu (29 de ani) uimește in continuare lumea tenisului. Romanca s-a calificat azi in finala turneului de la Hobart dupa ce a invins-o pe Lesia Țurenko, scor 6-2, 6-2. Finala dintre Mihaela Buzarnescu și Elise Mertens de la Hobart va avea loc sambata dimineața, de la ora 05:30. Duelul va…

- Arsenal se pregateste sa-l inlocuiasca pe Arsene Wenger dupa 21 de sezoane, iar omul chemat sa duca mai departe munca legendarului manager francez este Carlo Ancelotti (58 de ani). La capatul primului sezon in care a esuat in incercarea de a duce Arsenal in grupele Ligii, Wenger a scapat la limita…

- Salvatorii montani din Poiana Brasov au acționat miercuri seara pentru recuperarea unui grup de minori, surprins de intuneric pe poteca dintre Cabana Lehmann si Pestera de Lapte (bulina albastra). Apelul pentru interventia de evacuare a grupului de copii ramas blocat in zona Peșterii de Lapte din…

- Irina Begu (43 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile de finala ale turneului de la Shenzen (China) dupa victoria in trei seturi reușita in fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (96 WTA). Begu s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-1, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore și șapte…

- La finalul editiei din ieri seara de la "Acces Direct", Mirela Vaida a anuntat ca e ultima emisiune moderata de ea in acest format. Prezentatoarea TV a mai spus ca din ianuarie va reveni Simona Gherghe in platoul de televiziune pe care l-a parasit inainte sa devina mamica. La scurt timp dupa acest anunt,…

- Doua accidente rutiere pe șoselele din Teleorman in ajunul Craciunului in Eveniment / In mai puțin de doua ore, doua accidente rutiere soldate cu victime au avut loc pe drumurile din Teleorman. In primul eveniment rutier ce a avut loc in dupa amiaza zilei de duminica, 24 decembrie, pe raza…