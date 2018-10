Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre China si Rusia e o tema de adanci preocupari, de divergente si controverse la nivelul lumii academice globale. Marea tema de dezbatere este cat de reala este aceasta legatura, cat de profunda, cata incredere inglobeaza ea si daca, cu adevarat, avem de a face cu un binom economico-militar…

- Ministerul de Externe de la Beijing a declarat marti ca incidentul inregistrat duminica in Marea Chinei de Sud, cand o nava militara chineza si un distrugator american s-au apropiat la aproximativ 40 de metri, a fost produs din cauza intrarii 'fara autorizatie' a vasului american in zona, transmite…

- In familiile regale din intreaga lume, tinuta trebuie sa fie mereu impecabila, iar aparitiile publice sau fotografiile oficiale trebuie sa fie ca la carte. Insa exista si membri care nu tin cont de protocolul regal! Fotografia in care familia regala din Luxemburg este imbracata in blugi Recent, familia…

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, are o ieșire foarte dura impotriva Guvernului PSD-ALDE și le cere acestora sa nu mai vina cu promisiuni grandioase catre romani și sa termine macar proiectele de infrastuctura deja incepute pentru ca altfel se fac de ras in ochii romanilor și genereaza multa frustrare.Citește…

- Recent, poarta de intrare in Piața Centrala a fost modernizata prin montarea unui motor electric care va facilita accesul in incinta și totodata va securiza zona. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O selecție de filme de animație lansate recent este pregatita sa intre pe ecranele romanești la cea de-a 13-a ediție a festivalului Anim’est, intre 28 septembrie și 7 octombrie, arata un comunicat, potrivit Mediafax.Selecția oficiala cuprinde titluri care au deja in palmares premii și nominalizari…

- Fratele fotbalistului argentinian Patricio Romero a fost ucis in timpul unui jaf! ”N-a vrut sa le dea lucrurile și l-au omorat!”. Patricio Romero, un fotbalist in varsta de 25 de ani, care aparține de clubul Temperley, trece prin momente cumplite, dupa ce fratele sau, Federico, in varsta de 23 de ani,…