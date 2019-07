Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu: Nu ma mai imbranciti pe toboganul asta pentru ca rade lumea de mine. Este si ridicol! Radu Tudor: Dar nu trebuie sa rada lumea pentru ca va pretuieste foarte mult. Daca va reiesi din sondajul asta al PSD ca oamenii prefera mai de graba un independent, candidati la independent…

- Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale va fi votat de un congres PSD care va avea la sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august, a adaugat Dancila. 'Pe aceasta lista (a candidatilor la prezidentiale - n.r.) este si domnul Teodorovici si Mihai Fifor,…

- Ludovic Orban a anunțat, luni, ca liderii grupurilor parlamentare ale PNL au fost mandate sa ceara, in sesiunea extraordinara, dezbaterea la Senat, in procedura de urgența, a proiectului de lege inițiat de partid privind desființarea Secției de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție.Citește…

- Directorul serviciilor secrete israeliene (Mosad) Yossi Cohen a anuntat luni ca tara sa dispune de surse care dau asigurari ”cu certitudine” ca Iranul se afla in spatele recentelor atacuri in regiunea Golfului Persic, relateaza AFP.Citește și: Tariceanu, lovitura sub centura pentru Teodorovici:…

- Desi tigarile electronice pot reprezenta un ajutor pentru renuntarea la fumat, decizia de utilizare a lor este inca afectata de controversele din spatiul public, arata Agentia de Sanatate Publica din Franta, care a publicat, joi, un studiu privind utilizarea tigarilor electronice in aceasta tara.…

- "In calitate de presedinte al PMP, solicit premierului Viorica Dancila sa nu adopte nicio ordonanta de urgenta pana la momentul in care vom avea un nou Avocat al Poporului, in contextul anuntului lui Victor Ciorbea ca si-a incheiat activitatea. Sa dea dovada de responsabilitate si sa inteleaga clar…

- 'Statul a considerat foarte clar ca zona de constructii reprezinta o prioritate si atunci de aceea am luat si aceste masuri. Efectele se pare ca sunt foarte bune, adica se intorc deja romani din afara Romaniei in tara, aceasta au spus-o firmele de constructii si atunci indiferent de o astfel de decizie,…

- "Am hotarat ca viitorul Coaliției sa fie asigurat pentru ca este nevoie de stabilitate politica, votul colegilor a fost covarșitor in favoarea acestei soluții. De altfel, nu credem ca exista o alternativa fiabila in acest moment, chiar daca exista voci care cer demisia Guvernului, aceleași persoane…