- Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefanescu, a apreciat joi, dupa decizia coaliției de guvernare de a respinge in Parlament legea grațierii, ca este „cumplit” daca șefii PSD și ALDE au uitat de „toate abuzurile si ticalosiile petrecute in ultimii ani”.„Nici eu nu inteleg de ce coalitia…

- "PSD arata pe zi ce trece un dublu limbaj in ceea ce privește coaliția de guvernare. Pe de o parte, in public, dna premier spune ca vrea ca actuala coaliție sa funcționeze, spune ca nu vrea sa plece ALDE de la guvernare. Pe de alta parte, insa, despre aceeași doamna Dancila aflam cum negociaza majoritați…

- Marian Cucșa a reacționat dupa ce vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus ca ALDE pune presiune ca PSD sa-l susțina la prezidențiale pe Tariceanu. ”Eu stiu ca Maramuresul e mai departe de Capitala, dar ma gandeam ca deja si la Baia Mare s-a aflat ca informatia circula pe "autostrazile" Internetului…

- Comitetul Executiv al PSD va discuta luni despre viitorul coalitiei de guvernare alaturi de ALDE, in conditiile in care partidul condus de Tariceanu vrea restructurarea Guvernului si cooptarea la guvernare a Pro Romania.

- Surse politice au declarat pentru Digi24 ca ALDE a luat deja decizia de a ieși de la guvernare saptamâna viitoare. Motivul oficial al rupturii de PSD este cel invocat deja de liderii partidului în spațiul public: rectificarea bugetara.

- Ion Cristoiu a relatat vineri la Antena 3 o discuție cu un „lider PSD” caruia nu i-a dat numele si a spus ca social-democratul a facut o apreciare „geniala” anume ca fiecare luna in care PSD mai sta la guvernare inseamna un an de opoziție.„Dancila in sondajul din 25 iulie are 7%. Nu e facut…