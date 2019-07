Stiri pe aceeasi tema

- ''Odata cu a cincea lansare din 2019 si a doua efectuata cu Ariane 5, Arianespace se pune la dispozitia a doi lideri mondiali din comunicatii prin satelit, cu T-16 si EUTELSAT 7C'', se arata intr-un comunicat emis de companie.Decolarea este programata joi, intre orele 18:43 si 20:30, ora…

- Comisia a adoptat astazi, 30 mai, evaluarea anuala referitoare la punerea in aplicare a reformelor in țarile partenere din Balcanii de Vest și in Turcia, precum și o serie de recomandari privind etapele urmatoare pentru aceste țari, informeaza site-ul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. O perspectiva…

- In aceasta dimineața, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timiș, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- S.T. Timiș, au efectuat 16 percheziții, pe raza județelor Timiș, Arad și in municipiul București, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate in…

- Uniunea Europeana este alaturi de Republica Cipru si se asteapta ca Turcia sa respecte dreptul suveran al statelor membre ale Uniunii, a declarat, joi, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, referindu-se la intentiile Turciei de a incepe operatiuni de forare in Marea Mediterana, informeaza…

- ​Șapte migranți, dintre care cinci copii, au murit vineri dupa ce ambarcațiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastei nord-vestice a Turciei, a informat Garda de Coasta, citata de Euronews, conform Mediafax.La bordul ambarcațiunii se aflau 17 persoane. Cinci dintre ele au fost…

- Potrivit sursei citate, Orman s-ar fi inteles cu Lucescu in toate privintele si face deja planuri pentru seoznul viitor. Alaturi de Mircea Lucescu, in staful echipei Besiktas se va afla Tayfur Havutcu, care i-a fost secund tehnicianului roman la nationala Turciei. Potrivit Takvim, Lucescu ar fi ales…

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…