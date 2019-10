Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a prezentat, joi, pe blogul sau un sondaj intern al PNL pentru alegerile prezidențiale. "Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in t...

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata. Sunt 14 candidati la functia de sef al statului, dar si noi masuri, de exemplu, romanii din diaspora pot vota pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta.

- Candidatii la prezidentiale promit multe, dar activitatea lor este oglinda cea mai relevanta pentru votul romanilor din noiembrie. "Romania are nevoie de un presedinte full-time", a afirmat, recent, candidatul USR-PLUS la Cotroceni Dan Barna, adaugand, firește ca el va fi acel președinte. Potrivit…

- Duminica este ultima zi in care candidatii la alegerile prezidentiale din noiembrie isi pot depune candidatura la Biroul Electoral Central, potrivit Agerpres. Potrivit legislatiei, pana cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor, cel mai tarziu la data de 22 septembrie, ora 24,00, pot…

- Ieri, premierul Viorica Dancila si-a depus, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Liderul PSD a anuntat ca a strans aproape 1.500.000 de semnaturi, potrivit Mediafax. Liderul PSD a fost asteptat atat de sustinatori, care au aplaudat in momentul in…

- Forțele de ordine au jucat hora incompetenței in Piața Dacia Incident (pre)electoral fara precedent la Buzau, inregistrat in noaptea de sambata spre duminica in plin centru al municipiului. Corturile amenajate in Piața Dacia pentru strangerea semnaturilor de susținere a candidaturilor Vioricai Dancila…

- Radu Tudor a prezentat in cadrul emisiunii ''Punctul de intalnire'' un sondaj specatculos realizat de psnews, care prezinta date surprinzatoare cu privire la candidatii pentru alegerile prezidentiale.

- Viorica Dancila, liderul Partidului Social Democrat, a fost desemnata la congresul PSD drept candidatul formatiunii politice pentru alegerile prezidentiale. Viorica Dancila va intra in cursa prezidentiala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care crede ca il va invinge cu usurinta, asa cum a declarat…