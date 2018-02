Stiri pe aceeasi tema

- Deja devenit o tradiție, programul “Ghizilor voluntari din Biserica Neagra” iși deschide porțile și in acest an. Doritorii sunt rugați sa trimita o scurta scrisoare de intenție la adresa guide@biserica-neagra.ro pana la data de 25.02.2018. Proiectul are drept scop formarea tinerilor cu varste cuprinse…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a reactionat dur la scrisoarea transmisa Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum. Popa l-a acuzat de minciuna pe europarlamentarul neamt si a numit recomandarile acestuia cu privire la MCV si la activarea Articolului 7 din Tratatul UE in cazul…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP. "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei.

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”, Dragu afirmand ca postarea sa poate fi consideara o sesizare catre…

- Se mareste considerabil calupul de acuzatii pe numele procurorului sef al DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti Lucian Onea care, in cateva zile, a ajuns vedeta nationala, consacrandu-se deja, alaturi de Mircea Negulescu, pentru stilul de a fabrica dosarele de "mare coruptie" in unitatea de elita atat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a spune ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- Sorin Raducanu, unul dintre candidații la președinția FRF, a avut o reacție dura la adresa lui Ionuț Lupescu, dupa ce acesta a anunțat ca va participa la alegerile din 18 aprilie. (Detalii aici) "Sa fie sanatos, dar va face același lucru ca toți ceilalți: va fura poporul cu cluburile, primariile și…

- Adrian Nastase anunța, intr-o postare pe blogul personal, ca va pleca pentru o saptamana in Cuba, alaturi de familie. Ocazie prin care lanseaza si un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Fostul premier a fost ironic si cu privire la situatia politica atat din tara, cat si la dezbaterea din…

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016. Ea a adaugat ca,…

- Toate paginile web ale Instituțiilor Prefectului din Romania au fost schimbate și au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni, anunța Prefectura Vaslui. Noua adresa, www.vaslui.prefectura.mai.gov.ro, este dupa…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul acuzațiilor de comportament periculos…

- "Asemenea sarbatori sunt ca sa-si ia la revedere frumos de la tine. Eu sunt constient, am facut-o si eu", a spus, cu umor, actorul. In locul discursurilor despre cariera sa, Zamfirescu a fost intervievat, pe scena salii "Ileana Berlogea", de catre teatrologul Dan Vasiliu.Zamfirescu a marturisit…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut ieri de politie, la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a...

- A fi sau a nu fi? Ei bine, aceasta este intrebarea zilei de astazi! UDMR nu este o anexa a coalitiei PSD-ALDE, a declarat liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El precizeaza ca formatiunea sa inca nu a decis daca va vota sau nu pentru investirea Guvernului Dancila. Parlamentarul observa ca in programul…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ”ministri” separatisti.

- SC KOBER SRL PUNCT DE LUCRU BACAU Adresa : Str. CONSTANTIN MUSAT , nr. 1, BACAU, Jud. BACAU solicita la A.P.M. BACAU obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Duma de Stat de la Moscova considera ca legea anti-propaganda din Moldova reprezinta un nou atac la adresa Rusiei și incalca normele internaționale privind accesul la informație.Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat in unanimitate astazi de deputații ruși.

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice. Mai exact, co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP."Aceasta directie spre rusofobie este fara…

- Marian Godina a publicat pe Facebook, chiar in seara protestului din Piața Universitații, imaginea unui jandarm care ii lovea pe protestatari și a cerut identificarea acestuia. Duminica, Godina a revenit și a dezvaluit cine este jandarmul, ba chiar a publicat o poza in care același tip dur…

- La mai bine de doua saptamani de cand Eugen Stan, pedofilul din lift, a fost indentificat, Oana Roman a luat foc din nou. Vedeta a facut noi acuzatii acide la adresa politistului pedofil. Va reamintim ca Eugen Stan a agresat doi frati intr-un lift din sectorul 6 al Capitalei.

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Radu Tudor a vorbit despre primele declarații ale lui Liviu Dragnea, dupa consultarile de la Cotroceni. „Avem motiv sa credem ca situația nu va fi atât de simpla și de ușoara. Daca Liviu Dragnea nu are motive sa presupuna o eventuala adversitate a lui Klaus Iohannis, îi aduc…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a atacat violent SUA luni in cadrul unei conferinte de presa in care a facut bilantul activitatii diplomatiei Rusiei pe anul trecut, acuzand Washingtonul ca refuza 'realitatea unei lumi multipolare', relateaza France Presse.'Din nefericire, colegii nostri…

- Funcționarii ruși au început sa lucreze la o criptomoneda ruseasca pentru a permite persoanelor din anturajul lui Putin sa evite sancțiunile financiare internaționale, scrie Financial Times, citat de paginaderusia.ro Publicația menționeaza ca președintele rus Vladimir Putin a instruit…

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de Tratatul UE si de sistemul juridic european, transmite agentia oficiala de

- Aplicarea de catre Comisia Europeana a Articolului 7, Alineatul 1 din Tratatul de la Lisabona, denumit si “Arma Nucleara” la nivel institutional fata de Polonia, ar trebuia sa dea de gandit serios Guvernului PSD-ALDE!Adoptarea celor 3 acte normative de catre catre majoritatea PSD-ALDE, in…

- In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , care a opus Rusiei alianta formata din Imperiul Otoman, Franta, Marea Britanie si Sardinia Piemont Italia , Ferdinand Quesnoy 18 18 a servit ca medic in corpul expeditionar francez trimis in 1854 in NE Bulgariei otomane. El a trimis din portul Varna trei corespondente…

- Discutia este pe doua planuri. Primul priveste decizia in sine, raspuns „la cel mai grav atac din istorie la adresa Cartei Olimpice“ dupa cum a afirmat Thomas Bach, presedintele CIO in momentul cand a comunicat decizia de suspendare, cu efect imediat, a Rusiei de la Jocurile Olimpice de Iarna de la…

- Michal Czajkowski Ceaikovski 1808 1886 s a nascut intr o familie de polonezi catolici din Ucraina aflata, ca si Polonia, sub stapanirea Rusiei tariste. A participat la insurectia esuata din 1831 si a fost nevoit sa se exileze la Paris, unde a devenit colaborator al contelui A. Czartoryski, liderul emigratiei…

- Charles Fay 1827 1903 a luptat in Razboiul Crimeii 1853 1856 in calitate de ofiter in Divizia 2 a generalului Pierre Bosquet. Razboiul a fost declansat de invazia Rusiei in Principatele Romane vasale sultanului, caruia i au venit in ajutor Franta, Marea Britanie si Sardinia Piemont Italia . Cu aceasta…

- De la inceputul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti.Din ianuarie, districtul militar Vest a primit peste 1.000 de…

- Michael Flynn, fostul efemer consilier pe probleme de securitate nationala al presedinteluii Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana.Generalul in regragere Flynn a fost…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a dezlantuit impotriva politicii externe a administratiei Trump, apreciind ca provoaca regimul comunist de la Phenian si foloseste Europa impotriva Rusiei.

- "Eveniment: Parlamentul Romaniei s-a trezit și pune la punct SUA!", titreaza versiunea pentru Romania a site-ului guvernamental rus Sputnik, cu referire la comunicatul comun de presa al lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 29 noiembrie, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin. Seful statului si-a exprimat „regretul in legatura cu provocarile ce continua la adresa reprezentantilor Federatiei Ruse care sosesc in Moldova pentru a participa la diverse…

- Uniunea de astazi constata ca are de luptat cu niste probleme care nu-i sunt familiare. Multe dintre cele mai mari riscuri cu care se confrunta acum sunt de natura externa si nu pot fi rezolvate doar prin simpla expansiune a legislatiei UE. Criza migratiei, de exemplu, care isi are originile in instabilitatea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Recent, „supremația americana” in aer a fost pusa la indoiala de sistemele moderne de aparare antiaeriana ruseasca S-400, scrie revista germana Stern. Cu toate acestea, in Statele Unite este in curs de dezvoltare un nou superbombardier strategic B-21, care nu numai «ca va asigura dominația in aer a…

- Cand deschizi usa recastigarii de catre politic a dreptului de decizie asupra justitiei, prin modificarea Legilor Justitiei, supui Romania unui risc, in primul rand de suspendare a fondurilor europene, si semnalele sunt cat se poate de severe. Iar o eventuala suspendare a presedintelui ar avea efecte…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…