- Ministerul Finantelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, avand in vedere ca deficitul bugetar este de 2,97% din PIB. Astfel, proiectul de rectificare bugetara are in vedere majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile…

- Ministerul Finanelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificri bugetare din acest an cu încadrarea în inta de deficit bugetar de 297% din PIB. Rezultatele economice de pân în prezent argumenteaz posibilitatea realizrii unei valori nominale a produsului intern brut d...

- Guvernul a aprobat ieri prima rectificare bugetara pe anul 2018, fara a avea avizul CSAT. Veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu suma de 8.819,2 milioane lei, iar cheltuielile cu 9.925,9 milioane...

- Guvernul nu tine cont de recomandarea lui Klaus Iohannis. Viorica Dancila a anuntat în deschiderea sedintei de Guvern ca Executivul merge mai departe cu proiectul de rectificare bugetara.

- Romania risca sa ramana fara bani de salarii, iar bolnavii din spitale, fara tratamente, avertizeaza Guvernul. In replica, presedintele Iohannis spune ca securitatea nationala este pusa in pericol de calculele Executivului. Blocajul a fost cauzat de disputele pe banii taiati de la Servicii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati necesare si urgente, iar avizul CSAT este unul consultativ. Vasilescu a mentionat ca decizia va apartine juristilor, care discuta pentru…

- Executivul foloseste referendumul pentru modificarea Constitutiei ca pe un instrument de campanie electorala, sustine Expert Forum (EFOR). Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Guvernul PSD - ALDE foloseste referendumul pentru modificarea Constitutiei ca pe un permanent instrument de campanie…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis spune ca executivul putea face rectificare bugetara fara niciun aviz de la CSAT, in orice domeniu, cu exceptia zonei de securitate nationala. Klaus Iohannis: Guvernul poate sa faca rectificari pe sanatate, pe educatie, pe pensii, pe salarii, pe agricultura – atentie,…