- Radu Mazare ar fi fost prins de autoritați miercuri in Madagascar, scriu jurnaliștii G4Media, citand surse judiciare. Radu Mazare este condamnat definitiv in „Dosarul Retrocedarilor“ la o pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare și mai are doua condamnari in prima instanța, in „Dosarul terenurilor…

- Radu Mazare a fost condamnat vineri la 9 ani si 10 luni de inchisoare de Instanta Suprema in dosarul "Polaris". Sentinta a fost data dupa trei luni de amanari si nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu recurs. La ultimull termen de...

- Instanța suprema a decis, vineri, condamnarea lui Radu Mazare la 9 ani și 10 luni de inchisoare in dosarul Polaris. Hotararea nu este definitiva.In baza art.10 din Legea nr.187/2012 rap.la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b C.pen., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani si 6 luni…

- Radu Mazare, in prezent aflat in Madagascar, a depus prin avocatii sai o contestatie in anulare fata de decizia Curtii Supreme prin care a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare, in dosarul retrocedarii ilegale de pe litoral. Alaturi de fostul primar alti patru condamnati din acelasi dosar…

- Dragoș Savulescu, condamnat joi de ICCJ la cinci ani și șase luni de inchisoare in dosarul retrocedarilor plajelor din Constanța, nu a fost inca gasit de polițiști. Surse judiciare susțin ca afaceristul s-ar afla la Monte Carlo. Omul de afaceri Dragoș Savulescu a fost condamnat joi de magistrații Inaltei…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat.…

- Dupa un proces de 11 ani, sentința fostului primar al Constanței, Radu Mazare, pune punct unuia din cele mai vechi dosare de coruptie din justiția romana. Procesul retrocedarilor de la malul marii i-a adus fostului primar al Constanței initial patru ani de inchisoare cu suspendare, aminteste Realitatea.net…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței fugit în Madagascar, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani de închisoare cu executare, transmite Realitatea TV.