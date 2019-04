Stiri pe aceeasi tema

- Sectia 2 de Politie a functionat de la infiintare si pana in prezent in imobilul situat in municipiul Bacau, strada Oituz, numerele 29-31, imobil inclus in lista cladirilor ca monument istoric. Cladirea dateaza din 1914 si este fosta Vila Zinca si dupa trecerea in proprietatea statului in anul 1950,…

- Se schimba sportivii și se succed generațiile. Dorința de victorie ramane insa neschimbata la secția de karate a SCM Bacau. La fel și performanța. Drept dovada stau cele mai recente rezultate obținute de sportivii pregatiți de antrenorii Doru Botez și Enula Pricopoaia la Campionatul Național SKDUN derulat…

- Echipa Asociației pentru Conservarea Diversitații Biologice (ACDB), din Focșani, care activeaza in Proiectul european LIFE Lynx, ajutata de inginerii Adrian Titianu și Catalin Ghionoiu de la Direcția Silvica Bacau, a capturat pe raza Fondului cinegetic Pralea un exemplar de ras. Evenimentul a avut loc…

- CSM Bacau are un prim campion național la judo in 2019. Și il are in persoana lui Vadim Șova, care, grație unui parcurs perfect, cu patru meciuri caștigate prin ippon, a cucerit aurul la finala Naționalelor de Cadeți U18 derulata zilele trecute, la Craiova. Foarte aproape de o medalie a fost și o alta…

- La data de 25 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au depistat un barbat in varsta de 33 de ani, din comuna Stefan cel Mare, care se sustragea de la executarea unui mandat european de arestare, emis de autoritatile judiciare din Franta. Pe numele acestuia…

- In baza investigatiilor si a cercetarilor efectuate, politisti de la Sectia 5 Politie Rurala Racaciuni au identificat cinci tineri, unul de 23 de ani din comuna Nicolae Balcescu si patru de 17 ani, din comuna Cleja, banuiti de furtul unor transformatoare electrice, de pe raza comunelor Racaciuni, Cleja…

- Descris de mulți drept un simplu motociclist, Teodor Emi, cel care l-a facut KO pe Mircea Badea in cadrul unui meci de kickboxing, are un CV impresionant care atesta o experiența vasta in luptele de contact. Teodor Emi are o experiența de 17 ani in lupte, timp in care a practicat discipline precum Muay-Thai,…

- Spaniolul Javier Fernandez a castigat sambata cel de-al saptelea titlu european consecutiv la patinaj artistic, la Minsk, in ultima sa competitie internationala. El a acumulat un total de 271,59 puncte, devansandu-i pe rusul Alexander Samarin (269,84) si italianul Matteo Rizzo (247,08). Fernandez, dublu…