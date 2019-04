Stiri pe aceeasi tema

- Transfer de zile mari bifat de președintele PNL Timiș și primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Edilul a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa speciale, ca un fost membru al cabinetului Dacian Cioloș și membru al PLUS a demisionat din formațiunea condusa de fostul premier tehnocrat pentru a se…

- MozaiQ, una dintre principalele organizații comunitare care se adreseaza persoanelor LGBT din Romania, anunta ca se va implica in campania pentru europarlamentare si prezinta ca variante politice optime Alianta USR-PLUS si Partidul Demos."MozaiQ crede cu tarie in implicarea cetațeneasca a…

- Fostul secretar al PNL Bistrița-Nasaud, Vasile Silași – primarul comunei Chiochiș, nu se va implica deloc in campania electorala pentru alegerile europarlamentare. Acesta spune ca, in acest moment, prefera sa faca doar administrație. „Nu pot sa merg alaturi de un partid in care nu sunt dorit de conducerea…

- Campania „Timișoara curata” a inceput sa-și arate efectele, susține primarul Nicolae Robu. „Orice om de buna credința a vazut, fara indoiala, mobilizarea de ... The post Polițiști sub acoperire vor pandi cetațenii care fac mizerie in centrul Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca sustine candidatura Adinei Valean pentru un nou mandat de europarlamentar.Anunțul vine dupa ce conducerea centrala a PNL a amanat, luni, stabilirea listei finale a candidaților partidului. Adina Valean este soția…

- Saptamana viitoare, Primaria Timișoara va semna un contract pe o perioada de patru pentru salubrizarea strazilor cu firma Brantner Servicii Ecologice din Cluj. Licitația s-a incheiat și nimeni n-a facut contesație, a declarat satisfacut primarul Nicolae Robu, intr-o conferința de presa susținuta la…

- Consilierul personal al primarului Timișoarei, Ioan Nasleu, caruia prietenii ii spun ”Ionuț”, se pregatește de un chef mamut dupa ce a fost plecat in vacanța impreuna cu Nicolae Robu in SUA și Jamaica. In ciuda tuturor informațiilor despre legaturile acestuia cu lumea interlopa, Robu și-a declarat susținerea…

- Gigantul elvețian Nestle a anunțat ca va inchide singura fabrica de la Timișoara, unde sunt produse napolitanele Joe. La scurt timp, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat aceasta decizie.