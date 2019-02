Radu-Ştefan Oprea, despre Start-Up Nation. Informațiile momentului 'Linia este deschisa pana la data de 12 februarie. Astazi sunt inscrisi in aplicatie cu planuri de afaceri peste 22.000 de viitori antreprenori. Sunt peste 27.000 de utilizatori inscrisi ceea ce imi da incredere ca vor fi in data de 12 februarie peste 30.000, ceea ce inseamna ca antreprenorii au incredere in acest program. Anul trecut au fost inregistrati peste 19.000 din care a fost selectati 10.000, au fost incheiate 8.444 de contracte si 7.260 au reusit sa devina antreprenori. Astazi functioneaza si produc profit pentru ei si pentru economia romaneasca', a spus Oprea. El a subliniat ca sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

