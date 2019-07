Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de persoane ar fi murit dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU – UNHCR, informeaza The Guardian. Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ 300 de persoane la bord,…

- Comisia Europeana a lansat joi, 18 iulie, un apel pentru depunerea proiectelor pentru susținerea libertații presei și a jurnalismului de investigație in Europa. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 27 septembrie 2019. Suma totala a finanțarii ajunge la 4.2 milioane de euro și face parte…

- Amadou Boiro s-a nascut pe 15 decembrie 1995 si a venit in Europa la 20 de ani, el evoluand pentru Gimnastic de Tarragona, in Segunda Division, vreme de un sezon. S-a trasferat apoi in Albania, la Lasi, pentru ca in anul competiational 2018/2019 sa joace pentru gruparea turca Carsambaspor. De…

- Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei 4 dimineața, intr-un orasel din statul american Carolina de Nord. Avionul de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa din orasul Hope Mills si a distrus-o aproape in totalitate. In urma impactului, pilotul avionului si unul dintre oamenii care se aflau in…

- Primul aparat din Romania care face ecografii cardiace 4D neinvazive, comparabile cu cele realizate in cele mai avansate centre medicale din Europa, se afla la Centrul Medical Speranța din Craiova. Medicii din echipa au inceput sa il foloseasca inca din luna ianuarie a acestui an și au evaluat pana…

- Accident mortal la Eurovision 2019! Vești triste vin de la concursul Eurovision 2019, unde un muncitor și-a pierdut viața, dupa ce a fost strivit de o piesa folosita pentru spectacolul așteptat de toata Europa! Soferul unui camion a murit in noaptea de marti spre miercuri dupa ce echipamentul de iluminat…

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP.Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti.

