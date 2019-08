Stiri pe aceeasi tema

- Un botosanean de 57 de ani a murit in timp ce culegea rosii in Italia. Acesta a plecat in strainatate pentru a face rost de banii necesari unei operatii a sotiei. Acum femeia bolnava, ramasa acasa nu are cu ce repatria trupul neinsulfletit al sotului.

- Un batran de 86 de ani din judetul Arad care a plecat in padure dupa uscaturi si nu a mai revenit a fost cautat, zeci de minute, in iarba de un metru, de politisti, jandarmi, salvamontisti si voluntari. Batranul a fost gasit cazut, deshidratat, dar fericit ca nu l-a prins noaptea in padure.

- Este sezonul in care ne bucuram de gustul proaspat al legumelor romanești și perioada in care gospodinele incep pregatirea bunataților pentru iarna. Zacusca de vinete se afla in topul celor mai gustoase preparate din camara in sezonul rece, ușor de pregatit și cu un gust inconfundabil de legume coapte.…

- O camera video amplasata in zona in care s-a desfasurat festivalul de muzica populara de la Vatra Dornei a surprins momentul in care presupusul pedofil, Ioan Csapai, a incercat sa fuga de jandarmii care i-au cerut sa se legitimeze.

- Vladimir Putin a intarziat joi, a treia oara, la o intalnire cu Papa Francisc, relateaza Reuters. Limuzina presedintelui rus a intrat la Vatican cu peste 50 de minute dupa ora prevazuta. La prima intalnire cu suveranul pontif, in 2013, Putin a sosit cu 50 de minute mai tarziu decat trebuia, iar in 2015…

- Vladimir Putin a intarziat joi, a treia oara, la o intalnire cu Papa Francisc, relateaza Reuters. Limuzina presedintelui rus a intrat la Vatican cu peste 50 de minute dupa ora prevazuta. La prima intalnire cu suveranul pontif, in 2013, Putin a sosit cu 50 de minute mai tarziu decat trebuia,…

- ROMANIA U21 // George Pușcaș, declarat omul meciului de catre UEFA in primele doua partide din grupa, cu Croația U21, 4-1, și Anglia U21, 4-2, a vorbit despre parcursul Romaniei de la EURO. Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad Nedelea (reporter), Raed Krishan (foto) și Cosmin Nistor…

- Teodor Meleșcanu a declarat ca și el a stat la coada la New York și a așteptat 55 de minute sa voteze și niciuna dintre persoanele care era inainte lui la vot nu s-a simțit umilita. Referitor la o posibila demisiei, ministrul de Externe a precizat ca nu are ce sa iși reproșeze.„Am stat la…