Radu Oprea promovează exporturile româneşti în China Dupa ceremonia de deschidere de luni, ministrul Oprea s-a intalnit marti cu He Baoxiang, viceguvernatorul provinciei Hunan. In cadrul intalnirii, s-a semnat un Memorandum de Intelegere in domeniul investitiilor intre Departamentul de Comert al Provinciei Hunan si Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. In urma discutiilor, s-au agreat mentinerea ritmului de crestere a comertului bilateral si stabilirea unor parteneriate in domeniul investitional, in special in infrastructura, agricultura si industrie.



