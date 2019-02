Radu Oprea: Noi oportunităţi. Context favorabil pentru România Acesta va elimina majoritatea barierelor tarifare și non-tarifare in calea comerțului cu bunuri și servicii, asigurand pentru producatorii europeni accesul pe o piața cu peste 127 milioane de consumatori. Este un context favorabil Romaniei, acordul intra in vigoare intr-un moment in care țara noastra deține Președinția Consiliului UE. Acest moment trebuie fructificat pentru a promova oferta de țara privind investițiile straine și pentru a crea noi oportunitați de afaceri pentru companiile romanești, mai ales pentru IMM-uri. Lucrul acesta a fost inceput anul trecut prin misiunea economica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

