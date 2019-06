Ministrul Ștefan-Radu Oprea s-a intalnit luni, 17 iunie, cu Tran Tuan Anh, ministrul vietnamez al Industriei și Comerțului, principala tema a discuțiilor fiind stadiul pregatirilor pentru semnarea Acordului de Liber Schimb și Acordului de Protecție a Investițiilor intre UE și Republica Socialista Vietnam. Președinția romana la Consiliul Uniunii Europene iși propune semnarea celor doua acorduri pana la finalul lunii iunie.

”Ne așteptam ca semnarea celor doua acorduri sa fie in conformitate cu graficul propus, avand in vedere progresele recente ale Vietnamului in adoptarea unei noi legislații…