- Ministerul Afacerilor Externe a gazduit, la 16 iulie 2019, cea de-a treia reuniune la nivel de experti a Dialogului Strategic Interimar Romania-SUA. In toamna acestui an vor avea loc reuniuni suplimentare de lucru, care vor fi urmate de cel de-al saptelea Dialog Strategic anual Romania-SUA la nivel…

- O delegatie de directori din institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii va fi primita in cursul zilei de astazi la Palatul Victoria de catre premierul Viorica Dancila. Din delegatie vor face parte: Ion Caramitru – Manager General al Teatrului National „I.L.Caragiale” din Bucuresti, Andrei…

- 'Ne dorim mai multe ore de sport! Ne dorim o sala de sport, ne dorim spatii amenajate pentru a face sport!'', sunt cateva dintre dorintele copiilor pretutindeni exprimate in cele 60 de scoli din 8 judete, unde invata circa 35.000 de copii, a afirmat Raluca Ciulei la finalul proiectului sau ''1200+…

- Sub egida detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, in data de 11 iunie 2019, a avut loc la Bucuresti, seminarul international privind protectia animalelor in timpul transportului maritim, organizat de Comisia Europeana – TAIEX, in cooperare cu Autoritatea Nationala…

- Potrivit ministerului de resort, "Digital Assembly 2019' este cel mai mare eveniment in domeniul digital organizat de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene impreuna cu Comisia Europeana si se va desfasura in zilele de 13 si 14 iunie, la Centrul Expozitional Romexpo. 'Romania demonstreaza…

- Dupa ani de pregatiri, țara noastra este gata sa il primeasca pe Papa Francisc și sute de mii de oameni freamata in așteptarea vizitei istorice. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Astazi, Vodafone a anuntat in cadrul unui eveniment la care a fost prezent si ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, lansarea primei retele 5G din Romania. Momentan insa, utilizatorii de telefoane mobile nu pot beneficia de avantajele acesteia, deoarece nu exista niciun telefon 5G pe piata romaneasca.

