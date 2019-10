Radu Oprea: Despre mândria de a fi PSD-ist! "Ceea ce uita candidatul Iohannis este ca PSD-ul este format din oameni, care aparțin diverselor categorii sociale. Da, ce-i drept și acelea pe care alte partide refuza sa le vada sau sa le reprezinte, cei care sunt in stare de precaritate și au nevoie de #solidaritatea noastra. Dar este format și din tineri, studenți, profesori, medici, lucratori in multinaționale, antreprenori, pensionari, avocați, militari, polițiști, bugetari. Pe langa aceștia adaugam pe cei care simpatizeaza social democrația și care cred in politicile publice promovate de PSD. Candidatul Iohannis spune ca toți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

